Avustralya'da Keşfedilen Yılan Çok Farklı!
Avustralya'da ele geçirilen bir yılan türü, Game of Thrones'un kuzgunlarında gördüğümüz özelliği gerçek hayata taşıyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Görünüşe göre George R.R. Martin'in Game of Thrones'unda görmeye alıştığımız tuhaf hayvanlar Avustralya'yı istila ediyor. Avustralya'da Northern Territory Parks bölgesinde görev yapan izciler, Humpty Doo kasabası yakınlarındaki bir otoyol boyunca çok sıradışı üç gözlü bir yılan keşfetti. Evet, Humpty Doo, Darwin'in hemen dışında kalan gerçek bir yer.
Yılan, başının her iki yanında yer alan iki gözün yanı sıra kafatasının merkezinde de fazladan bir göze sahip. İzci grubu, Facebook'a yüklediği gönderi ile bu ilginç hayvanın detaylı fotoğraflarını paylaştı.
Park grubu yaptığı açıklamada "Röntgen bulgularına göre yılanın kafasının birbirine takılan iki ayrı kafatasından oluşmadığını, aksine bir ek soket ve üç işleyen gözle bir kafatası gibi göründüğünü" söylüyor.
Bu, bazı insanlara Game of Thrones'daki üç gözlü kuzgunları hatırlatırken, diğerleri Simpsons'lardan gelen radyoaktif üç gözlü balıkları düşünebilir. Ancak yılanla ilgili bir Simpsons senaryosu için endişelenmemize gerek yok. Korucular, bu tuhaf üçüncü gözün muhtemelen canlının embriyonel evresinde geliştiğini ve çevresel faktörlerden kaynaklanmadığını düşünüyor.
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