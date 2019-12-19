AWS'den Açık Kaynaklı Projeleri Çaldığı İddiasına Cevap

İnternet ve teknoloji devi, açık kaynaklı yazılımlar üzerinde yönetilen hizmetler kurmanın "çalmak" olmadığını savundu!

AWS'den Açık Projeleri Çaldığı İddiasına Cevap

Amazon'un bulut bilişim bölümü AWS, firmanın açık kaynak kodlu projelerden "işlev çaldığı" iddiasını reddetti.

New York Times'ta geçen günlerde yer alan bir makale, firmanın açık kaynak kodlu yazılımları kendi ürünlerine eklemesini eleştirmişti. Açık kaynaklı veritabanı MariaDB'nin başındaki Michael Howard, "AWS'nin başarısı, açık kaynak teknolojisinin açık madenciliğinden geliyor" diyecek kadar ileri gitti. AWS Analytics ve ElastiCache'in başkan yardımcısı Andi Gutmans ise, bu tanımlamanın aptalca ve isabetsiz olduğunu iddia etti ve şunları söyledi:

"AWS müşterileri sürekli olarak AWS'den açık kaynak çevresinde yönetilen hizmetler oluşturmalarını istediler. Yazarla paylaştığımız gibi, AWS'nin açık kaynağı "açık madencilik" ile çaldığı iddiası aptalca ve temelsiz. Makale, büyük ölçüde açık kaynaklı yazılımı ticarileştirmek üzere iş kurmaya çalışan projeler ve şirketlerden bahsediyor. Bu açık kaynaklı projeler, herhangi bir şirketin bu yazılımı şirket içinde veya bulutta kullanmasını ve çevresinde hizmetler oluşturmasını sağlar."

Gutmans, ZDNet'e yaptığı açıklamada bazı açık kaynak projelerinin arkalarındaki isimlerin ücretli hizmetler veren ticari şirketler kullandığını söyledi. Bu projelerin kendisi açık kaynaklı kalsa da, yönetimi kar amacı güden bir işe dönüştü.

New York Times'ın raprouna göre AWS'nin birkaç rakibi, firmaya karşı bir antitröst şikayeti yapmayı bile düşündüler.

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