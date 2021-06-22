Ay'da Araba Yarışı İzlemek İster misiniz?

3DEXPERIENCE platformu, entegre girişimlerde farklı sektörler ve yerlerden tasarımcıları, mühendisleri ve yöneticileri bir araya getiren ve müşteriler ve tüketiciler için bir üründen çok bir deneyim yaratılmasını mümkün kılan kapsamlı bir iş platformu olarak kullanılıyor. Platform, yenilikçilerin her geçen gün artan ürün/hizmet teslim sürelerini azaltma, yeni tasarım araçları yaratma ve mevcut araçları geliştirme ve tasarımcı, ürün ve müşteri arasındaki yakın ilişkiyi pekiştirme gibi ihtiyaçlarını karşılıyor; karşılarına çıkan zorlukları aşmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca geliştirme döngülerini kısaltmak için, yeni ve gelişmekte olan tasarım araçları kullanıyor ve ürün tasarlarken ürünle insanlar arasındaki bağı koruma ihtiyacını öne çıkarıyor.
3DEXPERIENCE WORLD 2021* etkinliğinde Frank Stephenson geliştirme döngülerinin kısaltılması ve gelişmekte olan tasarım araçları konusunda ilginç sunumlar paylaştı. Esas konu teknolojinin gücüyle hayalleri gerçeğe dönüştürmekti.
Frank Stephenson, bağımsız bir tasarım şirketi olan Frank Stephenson Design'ın Tasarım Direktörü. Frank Stephenson tasarım konusundaki uzmanlığını geleneksel otomotiv tasarımının çok ötesine geçen çok çeşitli ve kapsamlı projelere uyguluyor. İnovasyonun geleceğinde tasarımın oynadığı rol ve kullanıldığı yerler konusunda fikir önderliği yapıyor. Devam etmekte olan projeleri arasında dünyanın en güvenli bebek araba koltuğu olmayı hedefleyen BabyArk, eVTOL projesi ve Moon Mark için Yarış Tasarım Direktörlüğü yer alıyor. Kurumsal sektörde 30 yılı aşan bir deneyime sahip olan Stephenson, McLaren, Ferrari, Maserati, Fiat & MINI gibi büyük otomotiv üreticilerinde baş tasarımcı ve tasarım direktörü olarak görev aldı. Kariyerinin en önemli tasarımları arasında havacılık şirketi Lilium Aviation'ın eVTOL jeti, McLaren'in P1'i, Ferrari F430 modeli, Maserati MC12 modeli, BMW'nin orijinal X5 modeli ve yeniden doğan modern MINI yer alıyor.
Ay üzerinde yarışlar düzenlenmesi
Frank Stephenson hayal gücümüzü yeni düzeylere taşıyor. Stephenson, Mario Andretti'nin "Eğer herşey kontrol altındaymış gibi görünüyorsa, yeteri kadar hızlı gitmiyorsun demektir." sözüne inanan bir tasarımcı. Teknolojik yeniliklere yaklaşımımızı şekillendirirken bu sözü aklından çıkarmıyor.
Ayda yürüyüşü unutun. Şimdi ayda araba yarışı düzenlenmesi planlanıyor. Moon Mark Projesi, iki sürücüsüz aracı uzaya göndererek, ayın yüzeyinde uzaktan kontrolle gerçekleşecek ilk araba yarışına hazırlanıyor. Bu olağanüstü acayip projeye göre bu yarışın 2021'de gerçekleşmesi planlanıyor. İki yarış arabası kısmen Frank Stephonson'ın öncülüğünde lise öğrencilerinden oluşan ekipler tarafından tasarlanacak. Dünyanın dört bir yanından öğrenci ekipleri dünyada gerçekleşecek elemelerde, aydaki yarışa katılacak iki arabadan birini tasarlamak için yarışacak. Stephenson daha sonra kazanan ekibe tasarımlarını fonksiyonel, uzaktan kontrol edilebilen ayda yarışacak arabalara dönüştürmelerinde yardımcı olacak.
Mevcut entegre geliştirme platformlarının avantajları
Frank Stephenson mevcut entegre geliştirme platformlarının sunduğu avantajlara ve bu platformların hangi gereksinimlere yanıt verdiğine odaklanıyor. Stephenson tasarımcılara yönelik araçların iyileştirilmesi ve tasarımcı, ürün ve müşteriler arasında daha yakın bir ilişki -müşteriye bir ürün değil bir deneyim sunan bir ilişki- oluşturulmasını sağlamak için ürünlerin pazara sürülme süresinin kısaltılması ihtiyacının altını çiziyor.
Stephenson yaptığı işte önem verdiği üç faktörü şöyle sıralıyor: her geçen gün artan ürün/hizmet teslim sürelerini azaltma, yeni tasarım araçları yaratma ve mevcut araçları geliştirme ve tasarımcı, ürün ve müşteri arasındaki yakın ilişkiyi pekiştirme. Ayrıca geliştirme döngülerini kısaltmak için, yeni ve gelişmekte olan tasarım araçları kullanıyor ve ürün tasarlarken ürünle insanlar arasındaki bağı koruma ihtiyacını öne çıkarıyor.
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