"Ay Ayakkabısı" Olarak Ünlenen 9 Ayakkabı Modeli!

NASA'nın Apollo 11'i, 20 Temmuz 1969 tarihinden beri Dünya kültürüne devasa bir etkide bulundu. Başarılı bir şekilde Ay'a inilen bu tarih, günümüze dek insanlığın en büyük başarıları arasında yer almaya devam ediyor. Belki de bu yüzden, Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in attıkları ilk adımların spor ayakkabı kültüründe de iz bırakmaları şaşırtıcı değil.
Apollo 11'in 50. Yıl dönümünü kutlarken, aralarında Adidas, Nike, New Balance ve Vans'ın da bulunduğu pek çok markanın resmi veya resmi olmayan şekillerde bu başarıya yaptıkları göndermeleri hatırlamak istedik. Bazı ayakkabılar için NASA ile işbirliği yapılmışken, bazıları ise tamamen üreticisinin hayal gücüne dayanıyor.
Nike Air Max Lunar 90 SP "Moon Landing"
Beş yıl önce 14 Temmuz 2014 tarihinde Nike, belki de en iyi Ay inişi ilhamlı ayakkabıları tanıttı: Air Max Lunar 90SP "USA." Bu spor ayakkabılar, Tinker Hatfield imzalı en simgesel model tasarımlarından biri olan Air Max 90'ı alarak, Ay'ın yüzeyini gösteren grafiklerle donattı. Ayrıca Nike, Neil Armstrong'un uzay giysisinde bulunanları temsil etme amacıyla tasarlanan bir şekilde ayakkabıların arkalarına da iki Amerika bayrağı nişanı yerleştirdi.
Bu ayakkabılar o kadar popüler oldu ki, 145 dolarlık satış fiyatına rağmen şu anda bile 1.000 dolara kadar çıkan fiyatlarla satılıyorlar.
Nike PG3 "NASA," "Apollo Missions" ve "NASA 50th"
NBA süperyıldızı Paul George, basketbol yeteneklerinin yanı sıra PlayStation temalı Nike ayakkabıları ile de tanınıyor. Ancak video oyunlar, bilindik basketbol ayakkabıları için kullandığı tek tema değil. Aynı zamanda uzay keşfini de seven yıldız için Nike, geçtiğimiz Ocak ayında PG3'ün tanıtımından beri NASA, Apollo 11 ve ay inişinden etkilenen tasarımlara sahip üç ayakkabı üretti. PG3 "NASA" ve "Apollo Missions" ajansın geleneksel turuncu ve mavi renkleri ile Amerika bayraklarını içerirken, "NASA 50th" tamamen gümüşi, yansıtıcı bir üst yüzeye ve NASA ve Apollo 11 nişanlarına sahip.
Adidas NMD HU Trail "CLOUDS MOON"
Nike'ın Paul George için ürettiği NASA ayakkabılarının aksine, Adidas NMD Hu Trail "CLOUDS MOON" uzay ajansı ile resmi bir ortaklık sonucu ortaya çıkmış değil. Ancak yine de ayakkabının tamamına yayılmış "MOON" (Ay) yazısından daha açık bir şekilde ilhamın ne olduğunu belirten başka bir şey bulunmuyor olabilir. Ayrıca ayakkabı çifti, Ay'ı anımsatan siyah ve gri bir renk düzeni de kullanmakta.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın