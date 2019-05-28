Ay Çekirdeğinin Gizemi Çözülüyor!
Ay'ın uzak yüzeyine iniş yapan Çin uzay aracı Chang'e-4, önemli buluşlara imza atmaya başladı!
- Levent Öztürk
Bu yılın daha erken dönemlerinde Çin'in Chang'e-4 Ay aracı, Ay'ın uzak tarafına iniş yapan ilk uzay aracı olarak tarihe geçmişti. Şimdi ise keşif aracı Yutu-2, Ay'ın çekirdek kabuğu ile ilgili ilk ipuçlarını bulmuş olabilir. Eğer toplanan örnekler Ay'ın çekirdek kabuğu parçası olarak kanıtlanırsa, bu buluş bilim insanlarının Ay ve Dünya'nın oluşumu hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olabilir.
Chang'e-4, bilinçli bir şekilde, Ay'ın bilinen en büyük çarpma alanlarından biri olan Von Kármán kraterine iniş yapmıştı. National Geographic'in de belirttiği üzere eğer bilim insanları çekirdek kabuğundan örnek almak istiyorlarsa, bakabilecekleri en iyi yerlerden biri burası oluyor. Söylenilene göre Yutu-2, kraterin tabanında yaptığı incelemede iki farklı mineral buldu: Düşük-kalsiyum (orto) piroksen ve olivin.
Bilim insanları, Ay'ın dış kabuğunun ve çekirdek kabuğu katmanlarının, kuruyan ve katılaşan eski magma okyanusu sayesinde birbirlerinden farklı olduğunu tahmin ediyorlar. Ancak Ay'ın bileşenleri hakkında bilgimizin büyük bir kısmı Apollo görevlerinden geri getirilen, Ay'ın yakın tarafındaki yüzey örneklerine dayanıyor.
Henüz çekirdek kabuğu örneği toplamış olan kimse bulunmuyor. Ama bilim insanları, bu araştırmanın belirsiz olabileceği konusunda uyarıda bulunmayı da ihmal etmiyor. Yutu-2'nin spektrometresi aslında Von Kármán kraterini yaratan çarpışma ardından oluşan volkanik cam veya katılaşmış eriyik görüyor olabilir. Yutu-2, bu malzemeleri çalışmaya devam edecek ve jeolojik içeriklerini ve kaynaklarını incelerken, potansiyel olarak Dünya'ya örnek getirmeyi de deneyecek...
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