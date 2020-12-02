Ay'da şaşırtan arazi satışı! Fiyatlar 25 dolardan başlıyor

Koronavirüs salgını nedeni ile kendisini sakin şehirlere atan birçok insan görmüşsünüzdür ancak bu seferki biraz farklı. Uzun süredir tartışmalara neden olan Ay'da arsa satışlarında şaşırtıcı bir gelişme yaşandı.
AY'DA ARAZİ SATIŞINA BAŞLANDI
Independent'te yer alan habere göre, Lunarembassy isimli şirket Ay'da arazi satışına başladı. Kendisine Ay Elçiliği ismini veren bir şirket, internet sitesi üzerinden akre (Britanya'da bir dönümün yüzde 40'ına denk gelen ölçü birimi) başına 25 dolar karşılığında Ay arazisi satıyor.
MİLYONLARCA ARSA SATIŞI YAPILDI
İnternet sitesi üzerinden yaptığı satışın yasal olduğunu iddia eden şirketin sahibi Dennis Hope, bugüne kadar milyonlarca kişiye satış yaptıklarını iddia ediyor. Ayrıca şirket, Ay'dan toprak satın alan müşterilerine Ay Tapusu, Ay Toprak Haritası ve Ay Arazi Kodları gibi belgeler de veriyor.
ŞİRKET, DİĞER GEZEGENLERDEN DE ARAZİ SATIYOR
Ay'ın yanı sıra Mars, Merkür ve Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlerden de arazi satan şirket, kendisini şöyle niteliyor: Ay Elçiliği, Ay'daki arazilerin ve Güneş Sistemimizin sınırları dahilindeki diğer Dünya dışı mülklerin satışı için yasal bir temele ve telif hakkına sahip dünyadaki TEK ŞİRKETTİR.
YASALAR AY'DA ARAZİ SATIŞINA NE DİYOR?
Uzayda nükleer silahlanma endişesiyle yapılan 1967 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) anlaşması, hiçbir ülkenin Ay da dahil olmak üzere gök cisimlerinin herhangi bir bölümüne sahip olamayacağına dair anlaşmak üzere 100'den fazla ülkeyi bir araya getirmişti.
1979'daki bir başka BM anlaşması, bu paylaşımcı tutumu Ay'ın doğal kaynaklarının kullanımı için de geçerli kılmaya çalışmış, ancak Çin, Rusya ve ABD gibi Ay'a ulaşma kabiliyeti olan ülkeler imza atmamıştı.
Uzayda nükleer silahlanma endişesiyle yapılan söz konusu anlaşma metninin altında yüzden fazla ülkenin imzası bulunuyor.
- Venüs'ün Geçmişini Anlamak İçin, Uydumuz Ay'a Bakmamız Yeterli Olabilir
- NASA, Ay'da kullanılacak astronot kıyafetleri test etti! İşte o görüntüler
- Çölde Bulunan Gizemli Monolit, Şimdi de Gizemli Bir Biçimde Kayboldu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın