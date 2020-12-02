Ay'da şaşırtan arazi satışı! Fiyatlar 25 dolardan başlıyor

Lunarembassy isimli şirket, Ay'da arazi satışına başladı. Bir dönümlük Ay toprağını 25 dolardan başlayan fiyatlarla satan şirkete göre bu durum yasalara uygun olarak gerçekleşiyor...