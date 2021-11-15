Ay'da Yaşamak İçin Gereken Oksijeni Sağlamak Hayal Değilmiş!

Ay'ın zemininin en üst katmanında 8 milyar insanı 100.000 yıl boyunca yaşatmaya yetecek kadar oksijen olduğu ortaya çıktı. Sorun ise, bu oksijeni kullanılabilir hale getirmekte yatıyor!

Ay'da oksijen hayal değilmiş!

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