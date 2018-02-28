Ay'a 4G Bağlantı Gelecek!

Vodafone ve Nokia, önümüzdeki sene uydumuz Ay'a 4G bağlantı sistemi kuracaklarını duyurdu!

  • H. Hüseyin Öztürk
Ay'a 4G bağlantı gelecek!

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