Ay'a İniş Tartışmalarını Yeniden Başlatan Kare
Ay'a inişin sahte olduğunu ileri süren grup, bu görüntünün ortaya çıkmasıyla bir kez daha "gaza geldi"
Komplo teorisyenleri, insanlığın Ay'a ayak basmasının ardından, ayak basmanın sahte olduğunu gösterecek yeni bir kanıt bulduklarını iddia ettiler.
Bir YouTube kullanıcısına göre 1972'de son Apollo 17 görevinden alındığı iddia edilen görüntüde astronotların birinin başlığında "sahne görevlisinin" yansıması görünüyor. Streetcap1 adlı kullanıcı tarafından YouTube'a bu hafta yüklenen görüntü (aşağıda izleyebilirsiniz), iddialara göre 1972'deki aya inişi şüpheye düşürdüğü gibi, her şeyin bir oyun olduğunu söylüyor.
Bu bulgu, aya inişin gerçek olmadığına inanan birçok kişiyi heyecanlandırmayı başardı. Aya inişe inanmayanlardan bazıları, bu keşfi överken bazıları görüntünün photoshop'landığını veya bir başka astronotun yansımasını gördüğümüzü söylüyor.
1972'deki Apollo görevi, Ay'a yapılan ilk insanlı görev değildi - bu onur, Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'i taşıyan Apollo 11'e ait. İkili, Ay'a ilk adımlarını 20 Temmuz 1969'da atmışlardı.
Zeynel A. Öztürk
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