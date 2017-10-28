Ay'da astronotların kalabilecekleri dev mağaralar!
Japonya, Ay'da bir üs kurulabilecek boyutlarda dev mağara ve tüneller buldu...
Japonya'nın Ay uydusu, Ay'ın yüzeyinin altında uzun ve derin bir tünel buldu.
Bu bulgunun önemi ise, Ay'ın gerçekte pek hoş olmayan bir yer olmasından kaynaklanmakta. Yüzey ısısı sürekli olarak ciddi değişimler göstermekte, radyasyon miktarı muazzam seviyelerde ve Ay'ın bir atmosferinin bulunmaması, sürekli olarak mikro-meteor çarpmalarına ev sahipliği yapması anlamına gelmekte.
Bu yüzden de uyduyu kolonileştirme planlarının büyük bir kısmı yeraltı yerleşimlerinden bahsetmekte ve bunun oldukça mantıklı olduğu söylenebilir. Ancak bu planlar, daha önce bahsedilen problemlere sahip bir ortamda kazı yapmayı gerektirmekte. Tabi ki kazı yapacak olan kişileri Ay'a taşımanın zorluğundan bahsetmeye gerek yok.
Ancak Japonya'nın Aerospace Exploration Agency'sinin (JAXA) söylediğine göre SELENE uydusundaki radarlar, "Ay'ın Marius Tepesi'nin altında 50 kilometre uzunluğunda sağlam bir lava tüneli ve lava akar nehri" bulmuş durumda ve bu da yeraltı yerleşimi fikrini bir miktar da olsa kolaylaştırıyor.
Bu buluşun insanlık için potansiyel bir Ay üssü konumu sağlamasının yanı sıra, bu tünelin dış etmenlerden etkilenmemiş ve bu yüzden de geçmişten gelen gazları hapseden değerli Ay taşı örneklerine sahip olma ihtimali bulunuyor. Bu ihtimal de, araştırmacıların heyecanlanmaları için yeterl. Ayrıca ajans, Ay üzerindeki lava tüplerinin, Mars'taki benzer özellikler hakkında önemli bir ders olabileceğini de belirtiyor.
Dahası, JAXA'nın söylediğine göre Ay üzerinde pek çok mağara da bulunmuş durumda. Bu makalede detaylı bir şekilde anlatılan tüp, Ay'ın Marius Tepesi olarak adlandırılan bölgesinin bir parçası olan mağara ve deliklerin arasındaki sadece bir aday.
Şimdi ise yapılması gereken tek şey, bu tünellerin arasından iyi olanların seçilmesi ve Ay'a insanları taşımak için verimli bir yöntem bulunması.
Levent Öztürk
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