Ay'da astronotların kalabilecekleri dev mağaralar!

Japonya, Ay'da bir üs kurulabilecek boyutlarda dev mağara ve tüneller buldu...

Japonya Ay'da dev mağaralar buldu...

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