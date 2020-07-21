Ayı ile nefes kesen karşılaşma! Kaçmak yerine selfie çekmeyi tercih ettiler

Meksika'nın Nuevo Len eyaletinde bulunan Chipinque Ekolojik Parkında yürüyüş yapan 3 kadının karşısına ayı çıktı. Kadınlar kaçmak yerine ayı ile selfie çekti. İşte ayının yaklaştığı o anlar...

Yürüyüş yaparken kara ayı karşılaşıp selfie çekildiler! İşte nefes kesen an

Herkes sevimli ve kabarık görünen etrafta oynayan sevimli ayı videolarını gördü ama dürüst olmak gerekirse gerçek hayatta biriyle karşılaşmak kesinlikle korkunç olurdu. Bu hayvanlar nadiren insanlara saldırırken, herhangi bir kişiyi yemeğe dönüştürecek kadar güçlü ve şiddetlidirler. Peki o zaman neden kendinizi riske atasınız?

Ancak kendinizi bir kara ayının yaklaştığı kaçınılmaz bir durumda bulursanız, son zamanlarda viral hale gelen bir videodan öğrenebileceğiniz bir şeyler var!

MEKSİKA'DA YÜRÜYÜŞ YAPAN KADINLARIN KARŞISINA KARA BİR AYI ÇIKTI

Meksika'da bulunan Chipinque Ekolojik Parkında 3 kadın yürüyüş yaparken ayı ile karşılaştı. Onların yürüyüşü sırasında meraklı kara ayı yanlarına yaklaştı. Kadınlar yeni yürüyüş arkadaşlarından etkilenmedi ve hoşlanmadı. Neyseki hiç kimse zarar görmedi. Ayı sadece bir kadının saçını koklamak istedi.

Başka bir açıdan çekilen video, kadının vahşi hayvanla bir selfie yapma fırsatını gösterdiğini gösteriyor. Arkadaşları, kara ayı ile bu kadar yakın ve korkutucu bir karşılaşma yaşadığına nasıl inanacak?

NUEVO LEON HÜKEMETİ KARA AYI İÇİN UYARDI

Bununla birlikte, genellikle bir selfie için güvenliğinizi riske atmanız önerilmez. Nuevo Leon hükümeti, bir kara ayının varlığında nasıl davranılacağı konusunda tavsiyelerde bulundu: "Sakin olun, asla bir bebekle annesinin arasına girmeyin, onları beslemeyin, gizlice izlemeyin, fotoğraf çekmekten ve onlarla selfie çekmekten kaçının. "

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 23 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, elektrikli scooter, Xiaomi cep telefonu...
Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 heyecanı Macaristan'da!
17 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda uygun fiyatla Dijitsu TV fırsatı
The Rain 3. sezon ne zaman? İşte The Rain dizisinin 3. sezon tarihi ve fragmanı...
Günün En çok Okunanları
Metal Yiyen Bir Bakteri Türü, Uzun Sürenin Sonunda, "Yanlışlıkla" Bulundu
Google, Uygulamaya Koyacağı Yeni Koronavirüs Yasaklarını Duyurdu
Yok artık: Jeff Bezos bir günde 13 milyar dolar kazandı!
Galaxy Note 20 Ultra'dan 360 Derecelik Çizim Sızdı
En görkemli canlılardan kara panter, Hindistan ormanlarında görüntülendi

 

 