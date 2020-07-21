Ayı ile nefes kesen karşılaşma! Kaçmak yerine selfie çekmeyi tercih ettiler

Meksika'nın Nuevo Len eyaletinde bulunan Chipinque Ekolojik Parkında yürüyüş yapan 3 kadının karşısına ayı çıktı. Kadınlar kaçmak yerine ayı ile selfie çekti. İşte ayının yaklaştığı o anlar...