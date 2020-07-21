Ayı ile nefes kesen karşılaşma! Kaçmak yerine selfie çekmeyi tercih ettiler

Herkes sevimli ve kabarık görünen etrafta oynayan sevimli ayı videolarını gördü ama dürüst olmak gerekirse gerçek hayatta biriyle karşılaşmak kesinlikle korkunç olurdu. Bu hayvanlar nadiren insanlara saldırırken, herhangi bir kişiyi yemeğe dönüştürecek kadar güçlü ve şiddetlidirler. Peki o zaman neden kendinizi riske atasınız?
Ancak kendinizi bir kara ayının yaklaştığı kaçınılmaz bir durumda bulursanız, son zamanlarda viral hale gelen bir videodan öğrenebileceğiniz bir şeyler var!
MEKSİKA'DA YÜRÜYÜŞ YAPAN KADINLARIN KARŞISINA KARA BİR AYI ÇIKTI
Meksika'da bulunan Chipinque Ekolojik Parkında 3 kadın yürüyüş yaparken ayı ile karşılaştı. Onların yürüyüşü sırasında meraklı kara ayı yanlarına yaklaştı. Kadınlar yeni yürüyüş arkadaşlarından etkilenmedi ve hoşlanmadı. Neyseki hiç kimse zarar görmedi. Ayı sadece bir kadının saçını koklamak istedi.
SUSTO ??en Chipinque en Mty NL. Cada vez es más frecuente ver osos en la zona de chipinque que entran a casas o se topan con humanos. Que TEMPLE de esta jovencita ?? pic.twitter.com/ruyjXvWRZo— lázaro Ríos (@lzaroRos5) July 18, 2020
Başka bir açıdan çekilen video, kadının vahşi hayvanla bir selfie yapma fırsatını gösterdiğini gösteriyor. Arkadaşları, kara ayı ile bu kadar yakın ve korkutucu bir karşılaşma yaşadığına nasıl inanacak?
NUEVO LEON HÜKEMETİ KARA AYI İÇİN UYARDI
Bununla birlikte, genellikle bir selfie için güvenliğinizi riske atmanız önerilmez. Nuevo Leon hükümeti, bir kara ayının varlığında nasıl davranılacağı konusunda tavsiyelerde bulundu: "Sakin olun, asla bir bebekle annesinin arasına girmeyin, onları beslemeyin, gizlice izlemeyin, fotoğraf çekmekten ve onlarla selfie çekmekten kaçının. "
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