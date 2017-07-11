Ay'ın Üzerinde Uçmak, Bu Model Sayesinde Mümkün!
Artırılmış gerçeklikten faydalanan bu model, Ay'ın üzerinde adeta dolaşmanıza izin veriyor!
Ay bizden 384.400 km uzakta olabilir ama yeni bir artırılmış gerçeklik (AR) uygulaması, onu avucunuzun içine taşıyor.
AstroReality'nin uygulaması, elle boyanmış bir üç boyutlu Ay modelinden faydalanıyor. Yarım kiloluk, beysbol topundan biraz daha büyük boyutlardaki model, 4.000DPI çözünürlüğünde hazırlanmış ve bu yüzden çok detaylı. Telefonda kullanabileceğiniz ücretsiz bir AR uygulaması, ay üzerindeki ünlü noktaları, örneğin Apollo'nun iniş yaptığı konumu, Mare Marginis ovasını, ölü volkanları, kraterleri, okyanusları ve fazlasını gösteriyor. Ay'ı elinizde çevirdikçe daha fazla fotoğraf, bilgi ve konumu görebiliyorsunuz.
Yüzünüzü gerçek zamanlı takip eden Snapchat filtreleri gibi bu uygulama da modeli gerçek zamanlı olarak takip ediyor. Model üzerinde dağılmış 900 nokta bulunuyor.
Salı günü başlayacak çevrimiçi fon toplama, Lunar Pro'yu ilk destekçilerine 179 dolara sahip olma şansı sunacak.
Zeynel A. Öztürk
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