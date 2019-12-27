Aynı Parolayı Kullanma Sevdasından Vazgeçmiyoruz!

Microsoft'un parola kullanımı üzerine kendi kullanıcıları üzerinde yaptığı tarama, endişe veren gerçeği ortaya çıkardı!

Aynı Parolayı Kullanma Sevdasından Vazgeçmiyoruz!

Ocak ve mart ayları arasında kullanıcı hesaplarını bir taramadan geçiren Microsoft risk araştırma takımı, 44 milyon kullanıcının internete sızan kullanıcı adlarını ve parolaları kullandığını keşfetti.

Güvenlik araştırmacılarının açıklamasına göre kullanıcı hesapları, daha önce sızan üç milyar oturum açma bilgisiyle karşılaştırıldı. Sızan bu bilgiler, halka açık veri tabanları, kanuni yaptırım gibi farklı kaynaklardan toplandı. Microsoft'un gerçekleştirdiği tarama sonucunda hangi kullanıcıların farklı çevrimiçi hizmetlerde aynı kullanıcı adı ve parolaları kullandığı ortaya çıktı. Firma, bu kullanıcıların parolalarını sıfırladığını ve ek bir işleme gerek olmadığını söylüyor. Firma, kurumsal alanda ise yöneticileri parolaları sıfırlamaları için uyaracağını belirtti.

Microsoft ve diğer teknoloji devleri, hesap oluştururken basit parolalar kullanmanız halinde sizi uyarıyor. Ancak bu uyarılar, bir başka hizmette kullandığınız parolayı tekrar kullanmanız halinde doğal olarak görüntülenmiyor. Çevrimiçi hizmetlerin elinde, aynı parolayı kullandığınızı algılamaya yönelik bir yol bulunmuyor. Bunu ancak internete sızan parolalar ile karşılaştırma yaparak, kısıtlı olarak kontrol etmek mümkün (her parolanın internete sızmadığını düşünürsek).

Hacker'ların ve diğer kötü niyetli kişilerin veya tarafların hesabınızı ele geçirmesini önlemek için her hesabınız için farklı bir parola kullanmanızı öneriyoruz. Bunu yapmanın en kolay ve güvenli yolu, bir parola yöneticisi kullanmaktan geçiyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
AYM: "Wikipedia'nın Kapatılması, İfade Özgürlüğünün İhlali"
Türkiye'nin Yerli Otomobili Tanıtılıyor!
"Ucuz Çiplerin Babası" Hayatını Kaybetti!
Tesla, Kendi Rekorunu Kırdı
Honda, 1949 Yılından Beri Ürettiği Motosikletleri Kutluyor!

 

 