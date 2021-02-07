Aztek Başkentinde Bulunan 580 Yıllık Kabartma, Görenleri Büyülüyor

Aztek başkentinde, diğer örneklerinden çok daha büyük olan ve yaklaşık 580 yıl öncesine dayanan yeni bir kartal kabartması bulundu.

07 Şubat 2021 15:30

Levent Öztürk