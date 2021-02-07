Aztek Başkentinde Bulunan 580 Yıllık Kabartma, Görenleri Büyülüyor

Aztek İmparatorluğu'nun kalbinde, etkileyici bir kaya kartalı kabartması bulundu. Meksika'nın Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH) arkeologları kabartmayı, artık Mexico City olan Aztek şehri Tenochtitlan'ın ana tapınağı olan Templo Mayor'un volkanik kaya duvarlarına işlenmiş olarak buldular. Oyulmuş tabakanın bölgenin zemininin bir parçası olduğu ve 1440 ve 1469 yılları arasında Motecuhzoma Ilhuicamina'nın yönetimi sırasında kullanıldığı düşünülüyor.
Templo Mayor'da yaklaşık 70 adet benzer parça daha bulunmuş durumda. Ancak 1 metreye 70 santimetreden daha büyük boyutu ile bu kabartma, şu ana kadar bulunan en büyük örnek olarak karşımıza çıkıyor. Bu kabartmanın önemi, boyutunun yanı sıra tapınak kompleksi içerisindeki konumuyla da vurgulanıyor. Kabartma, Güneş ve Savaş Tanrısı Huitzilopochtli tapınağı ve Ay (veya Samanyolu) Tanrıçası Coyolxauhqu'nun muazzam heykelini geçen merkezi aksın üzerinde bulunuyor.
INAH'ın Templo Mayor Projesi'nden arkeolog Rodolfo Aguilar Tapia'nın bir açıklamada belirttiği üzere zemin, Templo Mayor'un ikili doğasını vurgulayan eşsiz bir yapıya sahip. Şu anda incelenmekte olan güney kısmında bulunan kartal gibi Huitzilopochtli'nin mitik doğum döngüsü ile bağlantılı parçalar bulunurken, kuzey kısmında ise ilk olarak 1900'de Leopoldo Batres tarafından keşfedilen daha önce bulunmuş olan kabartmalar, su döngüsü ve mısırın rejenerasyonu Tláloc ile ilişkili temsiller barındırıyor.
Bu kabartmadan da tahmin edilebileceği gibi Azteklerin kaya kartalı ile derin bir kültürel bağlantısı bulunuyor. Teotihuacan şehri içerisinde arkeologlar daha önce de kartal kemikleri bulmuşlardı ve bunların muhtemelen yakalanmış hayvanlar olarak tutuldukları, belki de Tanrılara kurban olarak sunuldukları tahmin ediliyor. Ayrıca Aztek ordusunda Kartal savaşçıları olarak bilinen özel bir yaya asker (piyade) grubu bulunuyordu ve bu askerler de kendilerini kartal tüyleri ile süslerken, kartal başı şekilli başlıklar giyiyorlardı.
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