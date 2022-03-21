Bahçeniz Yoksa Sahip Olmanız Gereken En İyi 7 Köpek

Plansız şehirleşme nedeniyle artık birçok evin bahçesi yok. Özellikle köpek sahibi olmak isteyen birçok hayvan sever bu hayalini erteliyor. Çünkü, tüm köpek ırkları, özellikle daha büyük olanlar, yeterli açık alana sahip olmayan daha küçük evler için ideal değildir. Ama üzülmeyin. Bahçeniz olmasa da sahip olabileceğiniz türler var.
Hospetall Veteriner Kliniği'nden Veteriner İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Akbaş, iyi bakılmaları ve bol bol dışarıya çıkarılmaları şartıyla sahip olabileceğiniz köpek türleri hakkında şu bilgileri verdi:
1. Tazı (Greyhound)
Küçük yaşam alanlarını düşündüğünüzde tazılar akla gelmez, ancak bu türler düzenli yürüyüşe çıkarıldıklarında ve stres attıklarında şaşırtıcı derecede sakin ve yumuşak olurlar.
2. Pug
Uyumayı ve yemek yemeyi severler. Minimum egzersizle yetinen bu yumuşak huylu hayvanlar, enerjilerini atmak için her zaman açık alana ihtiyaç duymazlar.
3. Fransız Bulldog
Ruhen tembel köpeklerdir. Günlük 20 dakikalık yürüyüşlerini yaptıktan sonra rahatlamaları muhtemeldir. Ama sahiplerinden her zaman ilgi beklerler.
4. Maltese (Malta Terieri)
Küçük olmaları onları ideal birer ev köpeği yapmaktadır. Ama gürültücü ve fazla hareketli olmaları apartman yaşamı için olumsuz unsur olarak görülebilir.
5. Chihuahua (Çivava)
Kucağa alınmaktan büyük keyif duyarlar. Tuvalete gitmelerini sağlamak için sabah ve akşam tempolu bir yürüyüş onları kolayca memnun edecektir.
6. Bolonez
Çok fazla kapalı alanınız yoksa bile harika evcil hayvanlar kategorisine girerler. Sahipleriyle vakit geçirmeyi severler, çok fazla egzersize ihtiyaçları yoktur.
7. Affenpinscher
Affenpinscher türü köpekler, sınırlı bahçe alanınız varsa harika evcil hayvanlar kategorisine girebilecek küçük köpeklerdir. Orta derecede aktif bir yaşam tarzı ile dikkat çeken neşeli evcil hayvan, insanlar için sadık bir arkadaştır. Ve tabii ki sağlıklı kalmak için de bol miktarda egzersize ihtiyaç duyarlar.
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