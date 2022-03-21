Bahçeniz Yoksa Sahip Olmanız Gereken En İyi 7 Köpek

Plansız şehirleşme nedeniyle artık birçok evin bahçesi yok. Özellikle köpek sahibi olmak isteyen birçok hayvan sever bu hayalini erteliyor. Çünkü, tüm köpek ırkları, özellikle daha büyük olanlar, yeterli açık alana sahip olmayan daha küçük evler için ideal değildir. Ama üzülmeyin. Bahçeniz olmasa da sahip olabileceğiniz türler var.