Baidu da Otonom Araba Testlerine Başlıyor!

Çin'in Google'ı olarak bilinen teknoloji devi Baidu, otonom araba savaşına katılmak için önemli bir virajı daha döndü!

Baidu da Otonom Araba Testlerine Başlıyor!

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