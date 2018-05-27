Baidu da Otonom Araba Testlerine Başlıyor!
Çin'in Google'ı olarak bilinen teknoloji devi Baidu, otonom araba savaşına katılmak için önemli bir virajı daha döndü!
Reuters'ın söylediğine göre, Çin'in Google'ı olarak tanınan teknoloji firması Baidu, Pekin'in dış mahallelerinde otonom sürüş testleri için Çin hükumetinden izin almayı başardı. Çin, otonom sürüş teknolojisi konusunda diğer ülkeler ile rekabete girmeyi istiyor ve bu yüzden de bu karar, bazı açılardan tartışmalı olan bir zaman içerisinde bile ülkenin teknolojiye verdiği desteği ortaya koyuyor.
Baidu'nun otonom platformu Apollo 2.0 olarak adlandırılıyor ve arabayı temel şehir ortamında gece veya gündüz kontrol edebilme yeteneğine sahip. Firma, 2018 yılı boyunca teknolojiyi geliştirmeye devam etmeyi planlıyor ve bu gelişim, gerçek dünya verilerinin edinilmesi ile çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebilecek. Baidu'nun izni, toplamda yaklaşık olarak 100 kilometre uzunluğunda olan 33 yolu içeriyor.
Apollo 2.0 kullanımı ile Baidu, Çin'de otonom otobüs hizmetleri de başlatmayı planlıyor. Ancak bu noktada, firmanın sadece yazılım kısmı ile ilgilenmeyi planladığını belirtmekte fayda var. Baidu, otobüsleri üretmek için Çinli firma King Long ile beraber çalışacak. İlk otobüsün önümüzdeki yıl hazır olması planlanırken, 2020 yılına kadar da seri üretime geçilmesi hedefleniyor...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın