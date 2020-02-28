Bakan Yardımcısı Sayan'dan Sosyal Medya Uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Millet olarak çok kritik anlar yaşıyor, yüreğimizi yakan haberler alıyoruz. Sosyal ağlar üzerinden yayılmaya çalışılan yalan haberlere karşı dikkatli olmamız ve sadece resmî açıklamalara itibar etmemiz son derece önemli" dedi.