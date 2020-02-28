Bakan Yardımcısı Sayan'dan Sosyal Medya Uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Millet olarak çok kritik anlar yaşıyor, yüreğimizi yakan haberler alıyoruz. Sosyal ağlar üzerinden yayılmaya çalışılan yalan haberlere karşı dikkatli olmamız ve sadece resmî açıklamalara itibar etmemiz son derece önemli" dedi.

Bakan Yardımcısı Sayan'dan Sosyal Medya Uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan dün akşam Twitter'dan yaptığı açıklamada sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla ilgili uyarılarda bulundu, Sayan şu mesajı paylaştı:

"Millet olarak çok kritik anlar yaşıyor, yüreğimizi yakan haberler alıyoruz. Sosyal ağlar üzerinden yayılmaya çalışılan yalan haberlere karşı dikkatli olmamız ve sadece resmî açıklamalara itibar etmemiz son derece önemli.

Aziz milletimizi yanıltmaya yönelik haber ya da paylaşım yapan kişilerle ilgili yasal süreç başlatıldı. Gerçek hayatta suç olan her davranışın sanal ortamda da suç olduğunu unutmamamız gerekiyor. 

Rabbim, kahraman ordumuzun yardımcısı olsun. Yapılan yalan haber ya da paylaşımlara ilişkin tespitler Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Rabbim kahraman ordumuzu muzaffer eylesin"

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