Baldur's Gate 3'ün Geleceği Kesinleşti!
On yılı aşkın bir süredir beklediğimiz oyun, nihayet geliyor! İşte ortaya çıkan yeni detaylar...
- Levent Öztürk
Kesinleşti: Daha önce söylenti olarak ortaya çıkan Baldur's Gate 3, resmi olarak Divinity: Original Sin ve Divinity: Original Sin 2'nin yaratıcıları Larian Studios tarafından sunulacak ve Google Stadia'ya gelecek.
Oyun, Google'ın ilk Stadia Connect sunumu sırasında oyun akışı hizmetinin detayları ile beraber duyuruldu. Baldur's Gate 3, platform için başlangıçta sunulan 31 oyundan biri olacak.
Oyun, bir önceki büyük Baldur's Gate 2 girişinden 19 yıl sonra veya ek paketi sayarsanız 18 yıl sonra sunuluyor ancak hayranların halen oyunu heyecanla bekledikleri söylenebilir. Yine de resmi duyuruya rağmen oyun veya yayım tarihi hakkında pek fazla bilgimiz bulunmuyor ve tüm bilgimiz, Larian'ın Stadia sunumu sırasında yaptığı ön tanıtım videosundan geliyor.
Tanıtım videosunda, isimsiz bir savaşçı bedenlerle dolu bir sokakta yürürken gözüküyor. Hastalanan savaşçı, dişlerini kaybederken vücudu parçalanarak gerçekten ürkütücü ve dokungaçlı bir varlığa dönüşüyor. En sonda ise Dungeons and Dragons'dan tanıdık bir yaratığa dönüşüyor: Bir "mind flayer" (zihin yüzücü).
Cthulhu'yu anımsatan bu kabuslar, kafaları yerine mürekkep balığı bulunan suda kalmış insansılara benziyorlar ve rol yapma oyunlarında genellikle büyüyü kendi kötü amaçları için kullanan varlıklar olarak gösteriliyorlar. Larian CEO'su Swen Vincke'nin PCGamer'a derin bir söyleşide açıkladığına göre Baldur's Gate 3'te Mind Flayer'lar bir zamanlar yıldızlararası imparatorluklarında "nautaloid" olarak tanımlanan gemilerinde geziyorlardı ancak bu imparatorluk çok uzun zaman önce yıkıldı ve artık saldırgan yaratıklar olarak gözüküyorlar. Vincke, bu varlıkların imparatorluklarını tekrar yükseltmek istediklerini ve bu yüzden de bir nautaloid ile şehri ele geçirdiklerini gördüğümüzü, neler olacağını hayal edebileceğimizi ama "tahmin ettiğimiz gibi gerçekleşmeyeceğini" söylemekte.
Ne yazık ki Larian, Baldur's Gate 3 için yayım tarihini açıklamadı. Ayrıca oyunun, Google Stadia 2019 "Güz" döneminde sunulduğu sırada oynanabilir olup olmayacağı da net değil...
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