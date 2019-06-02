Baldur's Gate Sürprizine Hazır Olun!
En iyi rol yapma oyunu serilerinden biri olarak görülen Baldur's Gate serisi, çok yakında büyük bir sürpriz yaparak tekrar karşımıza çıkabilir!
- Doğan Kürşat Aktaş
E3 çok yakında başlıyor ve duyurulmasını dört gözle beklemek için başka bir oyuna daha dikkatinizi vermek isteyebilirsiniz. Divinity serisinin arkasındaki geliştirici Larian Studios, web sitesinde üzerinde süzülen közlerle donatılmış, Roma rakamı biçimindeki logoyu ön plana çıkaran bir tanıtım filmi hazırladı.
Hayranlar başlangıçta bunun merakla beklenen Divinity: Original Sin 3 için hazırlanan bir fragman olarak görüyordu Ancak, söz konusu görsel yeni bir Baldur's Gate oyununa ait olabilir. Bazı kullanıcılar, bir editör kullanarak web sitesinde oynatılan videoyu açarken "BaldursGate_logo_III_retouched.png" metninin görülebildiğini fark etti.
Ayrıca görselin meta verilerinde adı geçen Wizards of the Coast, Baldur's Gate'in orijinal hak sahipleri konumunda. Larian Studios daha önce bu seriye ait bir oyunun üzerinde çalışmayı reddetmiş olsa da bu sızıntıların kesinlikle yeni bir Baldur's Gate oyununa yaklaştığımıza işaret ettiği söylenebilir.
Bu rol yapma türü oyun serisi aslen 90'ların sonunda ve 2000'lerin başında BioWare tarafından geliştirildi; iki oyun ve genişleme paketleri yayınlandı. Her iki oyun da çok iyi karşılandı, öyle ki pek çok kişi bu oyunların var olmuş en iyi rol yapma oyunlarından olduğunu kabul ediyor.
Her ne olursa olsun Larian Studios resmi bir açıklama yapmadan önce E3 haftasının başlamasını bekliyor olabilir. Bu bekleyişin Divinity için mi, yoksa Baldur's Gate için mi olduğunu zaman gösterecek.
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