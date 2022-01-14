Bang & Olufsen Hifilife Mağazası, Kanyon AVM'de Açıldı

Kaliteli müziği, kaliteli ekipmanlar ile buluşturarak dinleme deneyimini mükemmel hale getirmeyi sürdüren Hifilife, ürün portföyünü genişletmeyi sürdürüyor. Marka, Bang & Olufsen Hifilife Akasya AVM ve yenilenen Kanyon AVM mağazalarında biraraya getirdiği onlarca marka ve modelle ses tutkunlarına kusursuz bir deneyim imkanı sağlıyor.
Hifilife, Sevgililer Günü'nde son teknolojiye sahip hediye alternatifleri sunuyor.
Estetik ve kalite arasında mükemmel denge: BeoPlay H95
Bang & Olufsen'in kulak üstü kategorisinde en üst seviyede yer alan BeoPlay H95, şık tasarımı ve premium malzeme kalitesiyle göz kamaştırıyor. 38 saatlik pil ömrüyle dikkat çeken ürün, özel titanyum sürücüleri ve en gelişmiş uyarlanabilir aktif gürültü engelleme özelliği ile kusursuz bir performans sergiliyor. Sektörde devrim yaratan BeoSonic teknolojisi, dinlenilen müzik türüne göre sürücüleri elektronik olarak adapte edip sıra dışı bir ses deneyimi sunuyor.
Beoplay EQ, ultra hafif tasarımıyla mükemmel konfor sağlıyor
Suya-toza dayanıklı yapısı, kablosuz şarj ve aktif gürültü engelleme özelliğiyle öne çıkan Beoplay EQ, 6 mikrofonuyla tüm dikkatleri üzerinde topluyor. Bang & Olufsen'ın kulak içi kulaklık kategorisindeki en üst noktayı temsil eden BeoPlay EQ, ultra hafif tasarımıyla kulağınıza tam uyum sağlıyor. Ürün, premium ve lüks malzeme kalitesiyle markanın en yeni ve en gelişmiş sürücülerini biraraya getiriyor. Tüm müzik tipleri için en optimal ses deneyimini sunan BeoPlay EQ, 6 mikrofonuyla telefon görüşmelerinde rakipsiz bir performans sunuyor.
Oyun tutkunlarına özel: BeoPlay Portal
Multi-platform uyumlu BeoPlay Portal, hem kablosuz hem de Bluetooth 5.1 destekleyen teknolojisiyle öne çıkıyor. Ürün, aynı anda hem mobil cihazlara hem de bilgisayar/konsola bağlanabiliyor. Kulaklık, klasik oyuncu kulaklıklarının aksine şık bir tasarıma sahip. Oyuncular için özel olarak geliştirilen BeoPlay Portal, her türlü platforma kusursuz bir uyumluluk sağlıyor. Ürün, aktif gürültü engelleme ve yüksek kaliteli chat performansı için geliştirilen sanal mikrofon koluyla rakiplerinden ayrılıyor.
Bang & Olufsen Hifilife Mağazası Kanyon AVM'de hizmetinizde
Bang & Olufsen markası ile birlikte dünyaca ünlü prestijli markaların seçkin ürünlerini sunan Bang & Olufsen Hifilife Mağazası, Kanyon AVM'de ses tutkunlarına kusursuz bir deneyim sunmaya hazır. Ses teknolojilerine yön veren dünyaca ünlü markaların ürünlerinin deneyimlenebildiği mağaza, uzman ekibiyle ziyaretçilerini karşılıyor. Mağaza; Bang & Olufsen, Focal, Sennheiser, KEF, Klipsch gibi markaların efsanevi ürünlerini biraraya getiriyor.
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