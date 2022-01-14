Bang & Olufsen Hifilife Mağazası, Kanyon AVM'de Açıldı

Bang & Olufsen, KEF, Klipsch, Sennheiser, Astell&Kern, Audioengine, Hegel ve Focal gibi her biri alanında lider markaların seçkin koleksiyonlarını sunan Hifilife, Sevgililer Günü'nde son teknolojiye sahip ses sistemlerini müzik tutkunlarıyla buluşturuyor.