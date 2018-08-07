Bangladeş hükümeti interneti sınırlandırdı
Bangladeş hükümeti, protestolar karşısında interneti sınırlandırdı!
Hükümetler, bazen insanların kullandıkları medyayı denetlemek ve izlemek için bazı internet içeriklerine karşı tartışmalı adımlar atabiliyorlar. Şimdi ise Bangladeş hükümetinin, bölgede gerçekleştirilmekte olan şiddetli protestoları engellemek amacıyla ülkede mobil interneti engellediği bildiriliyor.
Protestolar geçtiğimiz hafta ülkenin başkenti Dhaka'da bir otobüsün iki öğrenciyi öldürmesinin ardından başladı. Gelecekte gerçekleşebilecek bu tür trajik olayların önlenmesi için, öğrenciler karayolu güvenliği için kampanya yapmak üzere sokaklara çıktılar. Hükümet, başlangıçta Bangladeş'te ulaştırma sektörüne "disiplin" getirmek için adımlar atacağını açıklarken, görünüşe göre bölgedeki mobil interneti de engellemeye karar verdi.
Express Tribune, bu şiddetli adımın, Dhaka'nın Jigatala bölgesindeki bir protestonun 100'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan şiddetli olaylara dönmesinin ve polisin protestoculara plastik mermi ve gaz bombası attığını ve hükümet yanlısı sivillerin fiziksel olarak öğrencilere saldırdığını iddia eden raporların ardından gerçekleştirdiğini belirtiyor. Yerel medya kanallarından gelen haberlere göre, son 24 saat içinde bölgenin bazı kısımlarında 3G ve 4G servisleri yavaşlatıldı ve protesto gösterileri yapılmasını zorlaştırıldı.
Hükümetin, protestolara katılmayanları rahatsız edebilecek olmasına rağmen, mobil internete erişimi ne kadar engellemeyi planladığı belli değil. Bangladeş'teki genel seçimlerin bu yıl içinde başlayacaklarına karar verildiğini söyleyen hükümet bakanları, protestoların daha da çirkin bir hale dönüşmeden önce öğrencileri kendi sınıflarına dönmeye ikna etmeye çalışıyorlar ve mobil interneti engellemek, bu öfkeyi engelleme stratejilerinden biri gibi görünüyor.
Levent Öztürk
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