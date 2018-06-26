Bankalara "Windows XP Uyarısı" Geldi!
Neredeyse 17 yaşına girecek olan Windows XP'nin halen banka ATM'lerinde kullanılması, bir ülkeyi daha alarma geçirtti.
Windows XP, kısa bir süre sonra 17 yaşında olacak. Ama ilginç bir biçimde, halen pek çok yerde karşımıza çıkmaya devam ediyor ve bu durum, önemli güvenlik tehlikelerini de beraberinde getiriyor.
Örneğin bazı ülkelerde banka ATM'lerinde halen Windows XP kullanılıyor. Bu ülkelerin başında ise, Hindistan geliyor.
Hindistan Merkez Bankası, uzun zamandır ülkedeki banka ATM'lerinde Windows XP kullanımını önlemeye çalışıyor. Ancak bu çabalar, şimdiye dek bir sonuç vermiş değil. Bu yüzden şimdi, Hindistan hükumeti de olaya el atmış durumda. Hükumet, ülkedeki bankalara, Windows XP ile çalışan ATM'lerine güncellemeleri için 2019 yılının Haziran ayına kadar süre verdi.
Plana göre, ATM'lerin yüzde 25'inin 2018 Eylül ayında, yüzde 50'sinin 2018 yılının Aralık ayında, yüzde 75'inin 2019 yılının Mart ayında ve tamamının 2019 yılının Haziran ayında güncellenmiş olması bekleniyor.
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