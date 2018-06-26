Bankalara "Windows XP Uyarısı" Geldi!

Neredeyse 17 yaşına girecek olan Windows XP'nin halen banka ATM'lerinde kullanılması, bir ülkeyi daha alarma geçirtti.

Bankalara "Windows XP Uyarısı" Geldi!

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