Banyodaki aynanın arkasındaki bulduğu oyuğa girdi ve gizli bir ev keşfetti

Evinizdeki bir duvarda gizli bir geçit keşfetseniz ne yaparsınız? TikTok kullanıcısı Samantha Hartsoe tam olarak bu deneyimi yaşadı.

Banyodaki aynanın arkasındaki bulduğu oyuğa girdi ve gizli bir ev keşfetti

New York'taki bir apartman dairesinde evindeki soğuk hava akımından şikayetçi olan TikTok kullanıcı Samantha Hartsoe, yaşadığı ilginç deneyimi çekip takipçileri ile paylaştı ve haber sitelerinde bile olay yankı buldu.

Evinde soğuk havanın dolaştığından şikayetçi olan ve üşüdüğünü dile getiren Samantha Hartsoe, arkadaşları ile dairesinde keşfe çıktı.

Soğuk havanın özellikle banyosundan geldiğini ve burada büyük bir cereyan olduğunu anlattı. Banyodaki aynayı kaldıran Samantha Hartsoe ve arkadaşları gördüklerine inanamadı.

Aynanın arkasında kocaman bir boşluk vardı ve bu boşluk bir odaya açılıyordu. Bu noktada genç kadın arkadaşından kendisini videoya çekmesini istedi. 

Ardından Hartsoe, bir fener bir de çekiç alarak duvardaki oyuktan saklı odaya girdi. Sonrasında odanın bir koridorla başka bir daireye bağlandığını keşfetti.

Dairenin alt katını dahi görüntüleyen TikTok kullanıcısı soğuk havanın evindeki aynanın arkasından girilen başka bir daireden geldiğini anladı.

Genç kadının keşfettiği daire gizemini koruyor, çünkü bina yönetimi bile böyle bir daireden haberlerinin olmadığını belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
e-Devlet askerlik sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet askerlik öğrenme ekranı!
BİM 12 Mart 2021 aktüel kataloğunda Dijitsu TV, HP wifi yazıcı, Hometech tablet sürprizi
A101 11 Mart 2021 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, kulaklık, gaming klavye fırsatı
Thumbnail nedir? Thumbnail ne işe yarar?

Günün En çok Okunanları
Apple'ın iCloud Konusunda Yaptığı Skandal Hata, Gündeme Oturdu
Samsung, Galaxy A72 ile Galaxy A Serisinde Bir İlke İmza Atacak
Land Rover, Defender 130 ile Daha Büyük Bir Defender Sunmaya Hazırlanıyor
Sony Xperia Amiral Gemisi Telefonların Tarihi: 2013'ten bugüne Xperia...
İşte Acer'ın Türkiye'deki 3:2 Görüntü Oranına Sahip İlk Dizüstü Bilgisayarı

 

 