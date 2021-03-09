Banyodaki aynanın arkasındaki bulduğu oyuğa girdi ve gizli bir ev keşfetti

New York'taki bir apartman dairesinde evindeki soğuk hava akımından şikayetçi olan TikTok kullanıcı Samantha Hartsoe, yaşadığı ilginç deneyimi çekip takipçileri ile paylaştı ve haber sitelerinde bile olay yankı buldu.
Evinde soğuk havanın dolaştığından şikayetçi olan ve üşüdüğünü dile getiren Samantha Hartsoe, arkadaşları ile dairesinde keşfe çıktı.
Soğuk havanın özellikle banyosundan geldiğini ve burada büyük bir cereyan olduğunu anlattı. Banyodaki aynayı kaldıran Samantha Hartsoe ve arkadaşları gördüklerine inanamadı.
Aynanın arkasında kocaman bir boşluk vardı ve bu boşluk bir odaya açılıyordu. Bu noktada genç kadın arkadaşından kendisini videoya çekmesini istedi.
Ardından Hartsoe, bir fener bir de çekiç alarak duvardaki oyuktan saklı odaya girdi. Sonrasında odanın bir koridorla başka bir daireye bağlandığını keşfetti.
Dairenin alt katını dahi görüntüleyen TikTok kullanıcısı soğuk havanın evindeki aynanın arkasından girilen başka bir daireden geldiğini anladı.
Genç kadının keşfettiği daire gizemini koruyor, çünkü bina yönetimi bile böyle bir daireden haberlerinin olmadığını belirtti.
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