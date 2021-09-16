Barbaroslar 1. bölüm ile ekrana geliyor: İşte konusu, oyuncuları

Barbaroslar dizisi 1. bölümü ile TRT 1'de izleyicilerinin karşısına çıkacak. Engin Altan Düzyatan'ın başrolde olduğu dizinin oyuncu kadrosu, konusu, çekildiği yer ve diğer detaylarını bir araya getirdik. İşte diziden ilk fragman ve tüm merak edilen soruların yanıtları...