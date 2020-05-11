Başak proteini neden önemli? Koronavirüs tehlikeli bir virüse evrilecek mi?

Koronavirüsün yeni ve daha tehlikeli bir virüse evrilip evrilmeyeceği merak konusu. Bilim insanları bu sorunun yanıtını arıyor. Koronavirüsü farklı versiyonlarının olduğu biliniyor. Yapılan araştırmalar mutasyon tespiti de yaptı. Peki koronavirüs daha saldırgan daha bulaşıcı bir virüse evrilebilir mi? Koronavirüsün başak proteini neden kritik öneme sahip? İşte sorunun yanıtı...