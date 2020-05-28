Basın Emekçilerinin Bir Araya Gelerek Kurduğu Hibya 1 Yaşında

Basın emekçilerinin bir araya gelerek kurduğu bu yapı kısa sürede çok yol aldı. Son dönemde işsiz kalan basın emekçileri kaderine küsmedi. Bir araya geldi, el ele verdi. Türk medyasının kaderini değiştirecek yeni nesil, sözde değil özünde de tarafsız haber ajansını oluşturdu.
Bu yeni nesil anlayış, korona salgınında bir kez daha önce çıktı ve büyüdü. Türkiye'de Alexa verilerinde dünya çapında çok ciddi bir atılım gerçekleştirdi.
6 kıta, 14 dilde Türkiye'nin yeni gururu Hibya, bir dünya markası olma yolunda yürüdü ve dünya çapında 100.000'in altında sıralamaya girdi.
Türkiye'de ise mevcut haber ajansları arasında 4. sırada kendine yer bulma başarısı gösterdi. Siyaseti diplomasiyle, particiliği bürokrasiyle değiştirdi.Kaynağa dayanarak ekonomide finans okurluğuna odaklandı. Kültür, sanat, yaşam, teknoloji, spor, iş dünyası ve şirket haberleriyle yeni medya düzeninde yolunu aldı.
Haber İlan Basın Yayın Ağı (Hibya) hakkında buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın