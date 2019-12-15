Batarya Araştırmalı İçin Dev Bir Destek Geldi!

Avrupa Komisyonu, daha uzun dayanan ve daha iyi performans sunan bataryalar için araştırmaları desteklemeye devam ediyor. Kuruluş, yedi AB ülkesine, batarya teknolojisinde yeni araştırmalar ve yenilikleri desteklemek için 3,2 milyar Avroluk fon sunmayı onayladı. Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İsveç'teki projeler, Avrupa ortak öncelik konusu olan bataryalarda araştırma ve yeniliği desteklemek için finansal destek onayı aldı.
Genel olarak projenin 2031 yılında tamamlanması ve 3,2 milyar Avroluk kamu fonunun yanı sıra özel yatırımlarla da ek olarak 5 milyar Avroluk destek sağlanması bekleniyor.
Avrupa'da teknolojiyi destekleme çalışmalarının yönetici yardımcı başkanı ve AB'nin rekabet komisyonu üyesi Margrethe Vestager, bu yeni girişimi, batarya üretiminin Avrupa için ne kadar önemli olduğunu kanıtladığını söyledi: "Batarya üretimi, temiz hareketlilik ve enerji, iş oluşumu, sürdürülebilirlik ve rekabet anlamında potansiyelinden dolayı Avrupa'da ekonomimiz ve toplumumuz için stratejik bir ilgi alanı. Onaylanan destek, bu önemli projenin haksız yere bozulan rekabet olmadan devam edebilmesini sağlayacak."
Avrupa Komisyonu'nun söylediğine göre proje, ham madde madenciliği ve işlemesi, gelişmiş kimyasal malzemelerin üretimi, batarya hücrelerinin ve modüllerinin tasarımı ve kullanılmış bataryaların geri dönüşümü ve tekrar kullanımı da dahil olmak üzere geniş bir kapsamı içerecek.
Akıllı telefonlar ve elektronik araçlara olan talebin artışı düşünülürse, bu araştırmaların gelecekte oldukça faydalı olacakları kesin.
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