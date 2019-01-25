Batman filmi hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor!
Çizgi roman dünyasının en kült karakterlerinden biri olan Batman'in yeni beyaz perde uyarlaması için sansasyonel gelişmeler vuku buluyor.
- Barış Terun
Batman V Superman: Dawn of Justice ve Justice League'nin eleştirmenler tarafından yerden yere vurulması ve istenen gişe hasılatlarını elde edememesi, yapımcı stüdyo Warner Bros'un bazı kararlarını tekrar değerlendirmesine neden oldu. İki filmin de kilit karakteri Batman idi. Christopher Nolan'ın The Dark Knight üçlemesi, her bir filmiyle tarihin en iyileri arasına girerken, söz konusu iki film hayal kırıklığı yarattı.
The Batman isimli solo yapımı Ben Affleck'in yönetmesi bekleniyordu. Ne var ki; stüdyo ile yönetmen/oyuncu arasındaki anlaşmazlıklar Affleck'in geri adım atmasına neden oldu. Ben Affleck, yönetmenlik kararından vazgeçse de, Batman karakterini canlandıracağı kesin gibiydi. Bununla birlikte işler iyice karıştı. Herhangi bir resmi açıklama olmasa da Ben Affleck'in, Kara Şövalye'yi canlandırmayacağı kulislerde dillendiriliyor.
Warner Bros, gelişmeler üzerine "The Batman" filminin yönetmenlik koltuğuna, Maymunlar Cehennemi serisinden tanıdığımız Matt Reeves'e emanet etti. Bol ödüllü yönetmen Matt Reeves, farklı arayışlara girdi ve dedikodulara göre Affleck ile ciddi fikir aykırıklıkları yaşandı.
Gün itibariyle flaş bir gelişme yaşandı. Batman filminin isminin "The Batman" olması bekleniyordu. Matt Reeves bu ismi değiştirme kararı aldı. Warner Bros. ile yakın ilişkileriyle tanınan Daniel Richtman'in sosyal medya paylaşımına göre The Batman ismi karanlığa gömüldü. Projenin ismi "Untitled Batman Project" yani "İsmi Belirlenmeyen Batman Projesi" olarak değiştirildi. Daniel Richtman iddiasına göre yapımdaki kötü karakter Penguin olacak. Adı ne olursa olsun yeni yapım, 2020'den önce gösterime girmeyecek.
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