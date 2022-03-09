Batman Filminin Gösteriminde Sinemaya Giren Yarasa İzleyenleri Şaşırttı

Yeni Batman filminde bir sinema salonundaki gösterimi sırasında salona yarasa girince, herkes şaşkınlık yaşadı. Geriye de işte bu görüntüler kaldı.

  • Ercan Uğurlu
Batman Filminde Sinemaya Yarasa Girdi!

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