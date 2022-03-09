Batman Filminin Gösteriminde Sinemaya Giren Yarasa İzleyenleri Şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde gösterime giren ve başrolünde Robert Pattinson'un rol aldığı son Batman filminin bir gösteriminde izleyiciler, hem şaşkınlık yaşatan hem de tebessüm ettiren bir olaya şahit oldular. Filmin başında sinema salonuna aniden bir yarasanın girmesi ve beyaz perdenin etrafında uçuşmaya başlamasıyla salonda kısa bir heyecan yaşandı.
Olay Teksas – Austin'in kuzeybatısındaki Moviehouse & Eatery isimli bir sinema salonunda gerçekleşti. Yarasanın ortaya çıkmasıyla güvenlik görevlileri hemen olaya müdahale ederek yarasayı dışarı çıkarmaya uğraşırken, bu girişimler pek çok defa başarısız oldu. Neyse ki konu sonunda tatlıya bağlandı.
I'm at the Batman movie and there are real bats in the theater.... #Imcooloffthat pic.twitter.com/NdSkMITXQi— J (@Jeremiah24_) March 5, 2022
Ancak sinemanın genel müdürü Heidi Deno, bunun bir kaza değil, salona giren bir izleyici tarafından bilinçli yapılmış bir "şaka" olduğunu öne sürerek "Yerel hayvan kontrolü birlikleri ile hemen iletişime geçildi ve hem misafir hem hayvan güvenliğinin sağlanması için durumu denetlediler," derken, böyle bir "şakanın" bir daha yaşanmaması için ek güvenlik önlemleri alacaklarını ve misafir girişlerinde tüm çantaları kontrol edeceklerini de belirtti. Geriye ise, hemen yukarıdaki Twitter paylaşımında izleyebileceğiniz görüntüler kaldı.
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