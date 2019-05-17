Batman: Hush'ın Fragmanı Yayınlandı
DC animasyon evreninin iddialı filmlerinden Batman: Hush'ın fragmanı yayınlandı. Hush, Batman tarihinin en başarılı hikayelerinden birini konu alacak.
Warner Bros - DC Comics ikilisi sinematik evrende Marvel kadar kar elde edemese de; animasyon temelli filmler, Arrowverse ve Teen Titans diziler ve çizgi romanlarla olağan dışı başarılar yakalamayı sürdürüyor. DC Comics - Warner Bros. ortaklığı şimdi de uzun metrajlı animasyon dünyasına Batman: Hush hikayesini dahil ediyor.
2002 yılında Jeph Loeb tarafından yazılan ve ünlü çizerler Jim Lee, Scott Williams ve Alex Sinclair'ın desteğini alan Batman: Hush, çizgi-roman dünyasının kült eserlerinden biri olmuştu. Söz konusu çizgi romanda Superman, Kriptonit'ten faydalanan Poison Ivy'nin kontrolüne girmiş ve CatWoman ile Batman arasındaki ilişki ilginç boyutlara erişmişti. Söylediklerimiz ilk ciltte vuku bulmuştu. Daha fazla spoiler vermekten kaçınıyoruz.
Bu efsanevi hikaye, sonunda DC Comics sinematik evrenine dahil edildi. Animasyon uyarlamasında elbette ufak tefek bazı değişiklikler olacak ve Batman: Hush hikayesi, Justice League: War filminden itibaren inşa edilen hikayeye entegre edilecek. Batman film boyunca Joker, Riddler, Killer Croc, Lady Shiva, Jason Todd ve en önemlisi Hush gibi karakterlerle yüzleşmek zorunda kalacak. Superman de "Yeniden Doğmuş" figürüyle karşımıza çıkacak.
Yapımın yazın başında DVD ve dijital platformlarda yayınlanması bekleniyor. Batman: Hush, Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles'ın birkaç hafta öncesinde yayınlanacak.
İşte Batman: Rush'ın fragmanı:
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