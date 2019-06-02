Batman İçin Resmi Açıklama Geldi!
Dünyanın en popüler çizgi roman karakterlerinden Batman'i, çekilecek yeni filmde kimin canlandıracağı resmi olarak açıklandı!
- Barış Terun
Batman, Superman'den sonra dünyanın "açık ara" en çok satılan çizgi-roman karakteri konumunda. Maalesef DC Comics - Warner Bros. ortaklığı, bu büyük popülariteyi beyaz perdeye uyarlamak konusunda ciddi problemler yaşadı. Batman V. Superman: Dawn of Justice ve Justice League gibi filmler istenen gişe hasılatının çok ama çok uzaklarında kaldılar. Özellikle Marvel Comics eserleri ile karşılaştırıldığında, Batman ve türevlerinin beyaz perde versiyonları başarısız oldu.
Yapımlar, "bütçelerine" göre düşük hasılat elde etseler dahi Batman'ı canlandıran Ben Affleck, eleştirmenlerden tam not almayı bildi. Ne yazık ki stüdyo ve Ben Affleck arasında büyük bir kriz çıktı. Anlaşmaya göre; Affleck yeni Batman filminin hem başrol oyunculuğunu hem de yönetmenliğini üstlenecekti. Warner Bros, Affleck'i alkol bağımlılığı ile suçlayınca her şey karıştı. Ben Affleck önce yönetmenlik, sonra da oyunculuk pozisyonlarından vazgeçti.
The Batman'in yeni yönetmeni Matt Reeves (Kendisini Maymunlar Cehennemi'nden tanıyoruz), Batman'i canlandıracak kişinin çok daha genç olmasını talep etti. 2021'de gösterime girecek The Batman'de, Batman rolünü Alacakaranlık serisinden tanıdığımız Robert Pattinson üstlenecek. Stüdyo, resmi açıklamayı nihayet kamuoyu ile paylaştı. Pattinson, Alacakaranlık serisindeki performansı ile yerden yere vurulmuş olabilir lakin aktör; High Life, Damsel, Lost City of Z, Good Time, Maps To Stars gibi yapımlardaki performansı ile eleştirmenlerden tam not aldı. Pattinson, 2020 yılında efsanevi yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet'de de ciddi bir rol ile karşımıza çıkacak.
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