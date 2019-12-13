Batman, Tam Anlamıyla Ölümden Dönmüş!

Watchmen, The 300, Sucker Punch gibi filmlerin hem senaristliğini hem de yapımcılığını üstlenen Zack Snyder, DC evreninin geleceğini belirleyecek projelere imza atmak için seçilmişti. Man of Steel, gişede ortalamanın üzerinde bir başarı elde etti. Snyder'ın diğer projesi Batman V Superman: The Dawn of Justice, sinema tutkunları tarafından iple çekildi. Maalesef yapım; karanlık teması ve bazı kurgu hataları nedeniyle istenen başarıyı elde edemedi ve beklenen 1 milyar dolar üstü gişe hasılatına ulaşamadı.
Zack Snyder, yine de Justice League üçlemesinde yapımcılık ve yönetmenlik görevini üstlenecekti. Synder, Justice League'in çekimleri sırasında kızını kaybetti ve doğal olarak ciddi sorunlar yaşandı. Sonrasında proje; ilk Avengers filmini yöneten Joss Whedon'a emanet edildi. Eser, 300 milyon dolarlık bütçesine rağmen 660 milyon dolarlık gişe hasılatı elde edebildi. Reklam bütçeleri ve vergiler hesaplandığında stüdyo, zarar etmekten son anda kurtuldu.
Zack Snyder, şimdi de projeye devam edebilseydi, neler olacağı hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İptal edilen senaryolara göre Justice League üçlemesinin ikinci filminde savaş, New Gods üyelerinden saf kötü Darkseid'ın gezegeni Apocalypse'e taşınacaktı. Adalet Birliği üyeleri büyük yaralar alacak, Lois Lane ölecek ve Superman, karanlık tarafa geçecekti. Üçlemenin son filmindeyse Batman, Tony Stark benzeri bir fedakarlık yapacak ve Darkseid'i öldürürken, kendi hayatından da vazgeçecekti.
Çizgi-roman evreninde de benzeri bir senaryo yaşandı. Batman, tanrısal varlık Darkseid'i, tek zayıf noktası olan Radion silahı ile vurup öldürmüştü. Ne var ki; Darkseid'in Omega ışınları da Batman'i vurmuştu. Uzun süre boyunca Batman'in yitip gittiği varsayılsa da, Wayne geçmişe yollanmıştı.
2021 yılında Matt Reeves'in (Maymunlar Cehennemi serisi) yönettiği The Batman filmi, izleyicilerle buluşacak. Kısacası Batman'in karanlık sonu silinip gitti bile. Umarız yeni film de, büyük başarılara imza atar ve yeni Justice League filminde bambaşka bir senaryoya tanık oluruz. Alacakaranlık serisinden tanıdığımız Robert Pattison, filmde Bruce Wayne/Batman rolünü üstlenecek.
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