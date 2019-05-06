Batman'in Düşmanı Joker İçin Şaşırtıcı Açıklamalar
Batman'in ezeli düşmanı Joker'in sinema perdesindeki macerası, tartışma ve garip açıklamaların gölgesinde devam ediyor!
- Barış Terun
Amerikan film endüstrisinde bazen Brezilya pembe-dizilerini aratmayacak olaylar vuku buluyor. Bu olaylardan biri de Jared Leto vakası... The Suicide Squad filminde, Joker rolüyle çok daha fazla dakika alması gereken Jared Leto, yapımın sinema uyarlamasında şaşkınlık yaşadı. Zira Leto'nun canlandırdığı Joker'in süresi, ciddi anlamda kesilmişti.
Bunun üzerine Oscar ödüllü usta oyuncu Jared Leto ve yapımcı stüdyo Warner Bros'un yetkilileri arasında kayda değer bir tartışma yaşandı. Jared Leto, hakkını alamadığını ve canlandırdığı karakterin asgari düzeyde yer alması üzerine öfkelendi ve DC-Warner Bros'daki rolünden geri adım atmaya karar verdi.
DC'nin ezeli rakibi Marvel, bu dönemde Leto'ya Morbius rolünü önerdi. Morbius, Spider-Man evreninin önemli bir figürü. Kimi zaman süper kötü, kimi zaman anti-kahraman, kimi zaman da süper kahraman rolünü üstleniyor. Morbius, Marvel evreninde "Yaşayan Vampir" olarak nitelendiriliyor ve Vampirlerin yaşayan ölü olmasına göndermede bulunuyor.
Jared Leto ile sorun yaşayan Warner Bros. yönetimi, Leto gibi bol ödüllü, usta bir oyuncu olan Joaquin Phoenix'e teklif götürdü. Batman'in ezeli düşmanı The Joker'ın köken hikayesinde Joaquin Phoenix baş rolü üstlenecek.
Ne var ki Jared Leto, Warner Bros. ile girdiği polemiklerden pişman olmuşa benziyor. Jared Leto, sosyal medyadan yaptığı açıklamada birbirinden ilginç ifadelerde bulundu.
Jared Leto, "Gelecekte Joker rolünü üstlenmeyi tüm kalbimle arzuluyorum. Tabii ki bu senaryoya ve şartlara göre değişir. Stüdyo ile sıkıntılarımızdan sonra bunun mümkün olacağını sanmıyorum. Keşke Birds of Prey'de yeniden Joker rolünü üstlenebilseydim. Suicide Squad'daki rolüm inanılmaz seviyede azalsa da, sette büyük zevk aldım. Umarım bu tür bir fırsat, bir kez daha elime geçer." ifadelerini kullandı.
Ne var ki; Warner Bros ve Joaquin Phoenix arasında yapılan anlaşma, Jared Leto'nun açıklamasından çok daha sağlam. DC-Warner Bros ortaklığı, Leto'nun Morbius rolünü üstlenmesinden haklı olarak rahatsız. Kısacası Leto'nun isteği hiçbir şekilde yanıt bulmayacak gibi gözüküyor.
Jared Leto'nun baş rolünü üstlendiği "Morbius", 31 Temmuz 2020 tarihinde gösterime girecek. Yapımın yönetmenliğini David Espinosa üstlenirken, yapımcılık koltuklarında Avi Arad ve Lucas Foster bulunacak. Sony'nin iddialı eserinin metin yazarlıkları kadrosunda ise; Matt Suzama ve Burk Sharpless yer alacak.
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