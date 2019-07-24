Batman'in yönetmeni Matt Reeves'e büyük tepki!
Dünyanın en popüler çizgi roman karakterlerinden Batman'in yeni yönetmeni Matt Reeves, beklenmedik tepkilerle karşı karşıya kaldı.
- Barış Terun
Birkaç gün önce düzenlenen ve gerek çizgi roman, gerek oyun ve gerekse sinema karakterlerinin boy gösterdiği devasa organizasyon Comic Con'da fazlasıyla ilginç gelişmeler yaşandı. Bilindiği üzere Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice ve Justice League gibi yapımlar, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden, "beklenenden düşük" puanlar elde etmişlerdi. Fuara katılan çizgi roman hayranları Reeves'e gerek tezahürat, gerekse bire bir söylemlerde "Batman efsanesine zarar vermemesi yönünde" uyarılarda bulunarak, çizgi roman ve sinema dünyasında ses getirmeyi başardılar.
Dünyanın Superman'den sonra en çok satılan çizgi romanı konumunda bulunan ve sinema tarihinde de büyük başarılar elde eden kahramanı Batman, Comic Con katılımcılarının ilgilerinin merkezine oturdu. Comic Con katılımcıları, Batman'in yeni yönetmeni Matt Reeves'e efsaneye zarar vermemesi yönünde tezarühatta bulundu.
Sinema tutkunları pek de haksız sayılmaz. Christian Bale'den sonra ilk kez rolünün hakkını veren bir oyuncu Batman'i canlandırmıştı. Ben Affleck gerek fiziksel, gerekse üstün vücut dili yeteneği açısından Batman rolünün hakkını vermişti. Affleck'in başarısı global olarak yayılmış ve sonrasında "Batfleck" sıfatına layık görülmüştü. Maalesef Ben Affleck, iddialara göre "alkolizm sorunları ve yeni yönetmenle yaşadığı problemler nedeniyle" işten çıkarıldı. Bu söylentilerin gerçekliği ne kadar yansıttığı ise şüpheli.
Yeni Batman'i, Alacakaranlık serisinden tanıdığımız Robert Pattinson canlandırırken
yönetmenlik koltuğunda ise Maymunlar Cehennemi serisinden tanıdığımız bol ödüllü Matt Reeves bulunacak.
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