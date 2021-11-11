Battlefield 2042'nin İlk Sezonunun Ne Zaman Başlayacağı Belli Oldu

Battlefield 5'ten sonra sessizliğe bürünen Electronic Arts, yakında Battlefield 2042 ile savaş meydanlarına geri dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde oyunun 22 Ekim tarihinden 19 Kasım tarihine ertelendiği haberi gelmişken, şimdi ise yeni ortaya çıkan bir haber kafaları karıştırdı.
Daha önce pandemi sebebiyle oyunun geliştirme sürecinin aksadığını söyleyen geliştirici ekip, gelen yeni habere göre oyunu her ne kadar 19 Kasım tarihine herkese açacakken, ilk sezon biraz gecikecek. Battlefield'ın resmi web sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Battlefield 2042'nin 19 Kasım'da kullanıcılara sunulacak olması, sadece bir başlangıçtan ibaret.
Söylenene göre Battlefield 2042 ilk sezonu 2022'ye kadar başlamayacak. İlk sezoun tam olarak ne zaman başlayacağına ilişkin net bir tarih verilmezken, oyunun geliştirilme süreci devam ediyor.
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