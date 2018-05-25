Battlefield 5 Hakkında Bilinen Her Şey
Yeni ortaya çıkan Battlefield 5 hakkında bilmek isteyeceğiniz 4 önemli yenilik... Hepsi içeride sizleri bekliyor!
Battlefield'in bir sonraki sürümünün Battlefield V olacağını ve oyunun bizi ikinci dünya savaşına götüreceğini artık biliyoruz.
Battlefield bizi yine geçmişe götürecek ancak bu sırada oynanışı iyileştirerek oyuna bazı yeni modlar eklemiş. Bu yüzden Battlefield V, çok tekrarlayıcı olmadan, Battlefield 1'in başarısını sürdürebilir.
İşte yeni oyun hakkında bilmek isteyeceğiniz 4 şey.
Savaş Hikayesi Geri Döndü
Savaş hikayeleri, Battlefield 1 deneyimine bol miktarda duygu katmayı başarıyordu. Yeni yayınlanan tanıtım videosunda 1943'deki Alman işgalinde ailesini korumaya çalışan bir Norveçli askerin hikayesini izliyoruz. Oyunun geliştiricileri, Battlefield 1 oyuncularının geri bildirimlerine kulak verdiklerini ve tek oyuncu modunda buna dayalı geliştirmeler yaptıklarını söylüyorlar.
Premium Pass'a Son
Zaten para ödeyerek satın aldığınız oyunun üzerine yeni harita ve oyun türlerin için para ödemek artık yok. EA, Battlefield V'e eklediği canlı hizmet öğesiyle parçalanma sorununu ortadan kaldırmak istiyor. Tides of War adlı çevrimiçi mod, kişisel bir İkinci Dünya Savaşı hikayesinde ilerlemenizi sağlıyor. Tides of War içerik güncellemelerinin bölümlere ayrılacağı, her bölümün birkaç ay süreceği ve kısıtlı süreli deneyimler sunacağı anlaşılıyor.
Kendi Company'nizi Oluşturabileceksiniz
Daha önceki Battlefield'larda görmediğiniz bir yenilik olarak Battlefield V'te askerler, silahlar ve araçları kullanarak kendi Company'nizi oluşturabilecek olmanız. Askerlerin cinsiyetini, yüzünü, giyimini ve silahlarını değiştirmeniz mümkün olacak. Kişiselleştirmeler, içerisinde tanklardan uçaklara her şeyin bulunabildiği garajınıza kadar ulaşacak.
Yeni Çoklu Oyuncu Modu
Battlefield V, Combined Arms adlı yepyeni bir çoklu oyuncu moduyla gelecek. Bu mod, tek oyunculu mod ile çok oyunculu mod arasında bir köprü kurmaya çalışacak. Combined Arms, tek oyunculu modun bazı öğeleriyle çoklu oyuncu modunun sosyal öğelerini sizi sıkmadan bir araya getirecek. Bu modda en fazla dört arkadaş bir arada oynayabilecek ve rastgele oluşturulan görevleri gerçekleştirebilecek.
Klasik, geniş çaplı çoklu oyun deneyimini tercih edenler, Conquest, Death Match ve Domination gibi modları oynayabilecekler.
Zeynel A. Öztürk
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