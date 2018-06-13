Battlefield V oyunun kadınları yerlerini koruyacak
Battlefield V ile gelen cinsiyet tartışmaları devam ederken stüdyo, kararından vazgeçmiyor!
Electronic Arts yeni Battlefield oyununun tanıtım videosunu ilk defa gösterdiğinde, amacının heyecanlı hayran kitlesini daha da heyecanlandırmak olduğu muhtemelen rahatlıkla söylenebilir. Ancak firma bunun yerine, hızla büyüyen bir karşı duruş ile karşılaştı. #notmybattlefield (Benim Battlefield'im (savaş alanım) değil) etiketinin Twitter üzerinde trending listesine girmesi çok uzun sürmedi ve hayranların seslerini duyuran küçük bir kısmı değişim istiyordu.
Sorun ise Battlefield 5 videosunda çok fazla kadın bulunmasıydı.
İlk itirazlar, tarihsel doğruluk istemi ile yankılanıyordu ancak EA'in baş kreatif sorumlusu Patrick Soderlund, bunun bazı durumları yanlış bildirdiğini söylüyor. Gamasutra ile kısa bir süre önce yaptığı röportajda "eğitimsiz bazı insanlar var – bunun mümkün bir senaryo olduğunu anlamıyorlar" cümlelerini kuran lider, "genel yargı İkinci Dünya Savaşı'nda hiç kadının bulunmadı yönünde. İkinci Dünya Savaşı'nda savaşan ve savaşa katılan pek çok kadın bulunuyordu" cümleleri ile de savını destekliyor.
İkinci Dünya Savaşı'na katılan pek çok kadının bulunduğu doğru ve Rus keskin nişancı ekipleri ile Fransız Direnişi de bunların öne çıkan örneklerinden oluyor.
Ancak Soderlund, bu durumun tarihsel bir kaynağı olmasa da önemli olmadığını belirtiyor. "Dinleyin. Bu bir oyun. Ve bugün oyunculuk cinsiyet çeşitliliğine sahip."
Soderlund, kendisinin ve ekibinin kararlarının arkasında durduklarını ve oyuna kadınları ekleme konusunda itiraz kabul etmeyeceklerini belirtiyor. Oyunun aleyhinde konuşan kimselerin ise iki seçeneklerinin bulunduğunu, ve bunların ya oyunu olduğu gibi kabul etmek yada satın almamak olduğunu, kendisinin her iki seçeneği de kabul ettiğini belirtiyor.
Ayrıca bu açıklama, EA'in itirazlara yanıt verdiği ilk duyuru da değil. Geçtiğimiz ay da EA'den Osakr Gabrielson "oyuncu seçiminin ve oynanabilir kadın karakterlerin" oyunda kalacağını belirtmişti...
Levent Öztürk
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