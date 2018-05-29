Battlefield V'te "Kadın Savaşçı" Tartışması
Battlefield V'in tanıtım videosunda görülen kadın karakterler, oyunun daha piyasaya çıkmadan büyük bir tartışmanın ortasında kalmasına yol açtı!
EA, birkaç gün önce yeni İkinci Dünya Savaşı oyunu Battlefield V'i duyurdu. Her ne kadar yayınlanan tanıtım videosu oyunun oynayışı hakkında ipuçları vermiş olsa da, çoğu izleyicinin dikkatini çeken bir şey vardı: Savaşın ön hatlarında yer alan kadın savaşçılar.
DICE Genel Yöneticisi Oskar Gabrielson gönderdiği seri tweetlerde, oyuncuların cinsiyet tercihlerinin oyunda kalacağını belirtti: "Battlefield V'in insanlık tarihinin en büyük dramasının parçası olan herkesi temsil etmesini ve oyunculara oynadıkları karakterleri seçme ve kişiselleştirme seçeneğini vermek istiyoruz." Ayrıca oyunların öncelikle eğlenceli olmaları gerektiği belirtilirken, Battlefield'in her zaman bir "sandbox" oyunu olduğunu ve oyuncuların istedikleri gibi oynamalarına imkan tanındığı da belirtiliyordu: "BFV'te de istediğiniz gibi oynama şansına sahip olacaksınız."
Bazı oyuncular Gabrielson'un tweetlerine pozitif olarak cevap verirken, diğerleribu durumun gerçeklikten uzak olduğunu iddia etti. Pek çok oyuncu, ön cephede savaşan kadın savaşçıların, İkinci Dünya Savaşı'nın gerçeklikten uzaklaşması anlamına geleceğini düşünüyor.
Oyunun geliştiricileri ve Battlefield V'in tarihsel "müstakbel" hataları hakkında tartışan kişiler arasındaki anlaşmazlık sürerken, oyunun 19 Ekimdeki yayınının bu tartışmalardan nasıl etkileneceği tamamen farklı bir soru olarak karşımıza çıkıyor.
Levent Öztürk
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