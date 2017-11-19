Battlefront 2 ve Overwatch'a Kumar İncelemesi!
Battlefront ve Overwatch ganimet kutularının kumar olma ihtimali araştırılıyor...
EA, Battlefront II'nin ganimet kutuları için sadece eleştiri almakla kalmıyor, aynı zamanda da Belçika'nın kumar otoritesi tarafından incelenmeye alınmış durumda. VTM Nieuws'un söylediğine göre ülkenin oyun komisyonu satın alınan ek kutuların içeriğinin önceden bilinmiyor olması sebebiyle hem Battlefront II hem de Overwatch'u incelemeye başladığını duyurdu. Komisyon başkanı Peter Naessens'in belirttiği üzere rastgele oyun kutuları da birer şans oyunu olarak değerlendirilmeli.
Otoriteleri asıl endişelendiren şey ise bu oyunların temel olarak çocukları hedef alıyor olması. Naessens, çocukların sosyal baskı altında çok fazla para harcamaya zorunlu hissedebileceklerini söylüyor. EA, aldığı tepkilerin ardından yeni kahraman edinmeyi kolaylaştırmış olsa da, oyuncular oyun için hâlâ ciddi miktarda para harcanabiliyor. Star Wars Gaming tarafından yapılan bir hesaplamaya göre oyunun temel içeriğinin tamamını edinmek için 4.528 saat oyun süresi yada 2.100 dolar harcamak gerekiyor.
Gamespot'a yapılan bir açıklamada EA, konumunu net bir şekilde açıklarken Battlefront II'nin ganimet kutusu mekaniğinin kumar olmadığı konusunda ısrarcıydı. Adil ve eğlenceli bir oyun deneyimi yaratmanın öneminden bahseden EA, kutu mekaniklerinin bir kumar olmadığını ve bir oyuncunun oyunda başarılı olmak için kutuları satın almasının gerekmediğini söylemekteydi. Ayrıca kutuların oyunu oynayarak da alınabildiğini hatırlatan EA, çıkan her içeriğin oyun içi kullanım garantisi olduğunu da belirtmekteydi.
Blizzard ise Overwatch hakkında henüz bir yorum yapmış değil.
Eğer Belçika komitesi bu kutuların kumar olduğu kararını alırsa, EA ve Blizzard'ın ülkede varlıklarını sürdürmek için özel bir izin almaları gerekecek...
Levent Öztürk
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