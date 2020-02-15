Baykal Gölü'ndeki Buz Halkalarının Sırrı Çözüldü

İnsanoğlu, Baykal Gölü'nde gözlenen garip şekilli buzların nasıl oluştuğunu 1969'dan bu yana merak ediyordu. Yeni bir araştırma, gölün tüm gizemini çözmese de bu alışılmadık şekillerin sırrını ortaya çıkardı.
Sibirya, Rusya'da bulunan 25-40 milyon yaşındaki Baykal Gölü, 1.642 metre maksimum derinliğe sahip ve dünyanın en eski göllerinden bir tanesi. Gölün hacmi ise onu Dünya'nın en büyük tatlı su gölü yapıyor. Gölün sıcaklığı yıl içerisinde büyük bir değişim gösteriyor. Yazın 16 dereceye kadar ısınan gölün yüzeyi, ocak ile mayıs arasında donuyor. Buzun kalınlığının ortalama 0,5 metre ile 1,4 metre arasında olduğu belirtiliyor. Bazı alanlarda buzlar, yüzeyden dışarı çıkabiliyor ve 2 metre kalınlığa ulaşabiliyor.
Gölün üzerinde kış aylarında oluşan buz halkaları, o kadar yaygın ki uzaydan bile görünüyor. Bu halkaların gizemi, NASA araştırmacılarının da yardımıyla çözülmüş bulunuyor. Uydulardan ve göldeki sensörlerden toplanan veriler, gölün donan yüzeyinin altında, derinlerdeki sıcak girdapların, saat yönünde bir sıcak su akışı oluşturduğunu ortaya çıkardı. Akımın gücü, merkezde en zayıf olarak seyrettiğinden bu kısımda yüzeydeki buz donuk kalıyor, ancak girdabın dışındaki akım daha güçlü olduğundan buzu eritiyor. Böylece yukarıdan görünebilen, etkileyici şekiller oluşuyor.
Oluşan şekilleri yer seviyesinden görmek oldukça zor. Bunun için yeni oluşan buz halkalarını göstermeye yönelik bir web sitesi bile bulunuyor.
Derinlerde oluşan sıcak su girdabının tam nedeni ise henüz bulunmadı. Mevcut veriler, bunda diğer nehirlerden gelen suyun ve rüzgarın rolü olabileceğini gösteriyor.
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