Bayramda marketler, fırınlar, eczaneler açık mı?

Arefe dahil olmak üzere 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Arefeyi ve bayramın 3 gününü kapsayan sokağa çıkma yasağında nerelerin açık olacağı merak ediliyor. Bayramda (23-24-25-26 Mayıs) marketler, fırınlar, eczaneler açık mı?