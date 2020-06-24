Bazı insanların kulaklarındaki küçük deliğin sırrı nedir? Gizem çözülüyor!

Kulak kıkırdağı ile yüz arasında bulunan bölümde bazı insanlarda küçük bir delik görünüyor. Peki bu delik ne işe yarıyor? Bazı bilim insanlarına göre, bunun bilimsel bir açıklaması var.