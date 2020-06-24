Bazı insanların kulaklarındaki küçük deliğin sırrı nedir? Gizem çözülüyor!

Bazen bir çocuk ilginç özelliklerle doğabilir. İki gözü farklı renkli, fazla parmağı olan ya da bunun gibi genetik ve doğumsal farklılıklar bazen ilginç sonuçlar ortaya çıkarıyor. Bazı insanlarda farketmiş olabileceğiniz bir özellik ise preauriküler sinüsler.
Bazı insanların kulaklarının üstünde tuhaf küçük delikler var. Bu ilginç özelliğe sahip olanlardan bazıları ne olduğunu bile bilmiyor, ancak bununla ilgili bir açıklama var.
Kulaktaki Küçük Delikler Ne İşe Yarıyor?
Bu küçük anormallik ilk olarak bir bilim adamı Van Heusinger tarafından yapılan bir çalışmada 1864'te açıklandı. Genellikle üst kulağın önünde, genellikle yüz ve kulak kenarının kıkırdağı arasında bulunuyor. Kulakların bir veya her iki tarafında ortaya çıkabiliyor. "Preauriküler sinüs, preauriküler yumuşak dokuların konjenital malformasyonudur."
Sinüs Yoluna Uzanıyor
Yani bu delikler, cildin altında bulunan ve karmaşık bir yolla çalışan sinüs yoluna bağlı. Bu delikler genellikle insanlarda olmayan bir şey.
Bu çukurların genellikle aileden gelen bir durum olduğu düşünülüyor ancak bilinmeyen bir nedenden dolayı kendiliğinden de ortaya çıkabilirler.
Doğu Asya'da bu durum en sık görülen yerlerdendir. Doğu Asya kökenlilerin % 10'unda, Afrika kökenlilerin %4'ünde ve Kafkasyalıların % 0.5'inde yaygındır.
Enfekte Olabilir
Bir preauriküler sinüs, herhangi bir şekilde insanı etkilemese de, bazen enfekte olabilir ve tedavi gerektirebilir.
"Balık Solungaçlarının Bir Kalıntısı Olabilir"
Preauriküler sinüslerin neden oluştuğu tam olarak açık olmasa da, bir bilim adamının bir fikri var. Bir evrimsel biyolog Neil Shubin'e göre, bu delikler balık solungaçlarının bir kalıntısı olabilir.
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