Bazı iPhone 11'ler, Garip Bir "Yeşil Ekran Sorunu" Yaşıyor

Bazı iPhone kullanıcıları, telefonlarının ekranında yeşil bir ton oluştuğunu söylüyorlar. İşte iPhone sahiplerini korkutan "Yeşil Ekran Sorunu."

Bazı iPhone 11'lerin Ekranı Yeşil Oldu

Bazı iPhone kullanıcıları, ekran kilidini açtıktan sonra ekranlarında bir anda yeşil bir tonun ortaya çıktığını söylüyorlar. Sorunun kaynağı bilinmese de, güncelleme sonrasında ortaya çıktığına dair işaretler var.

Reddit ve MacRumors forumlarındaki şikayetlere göre sorundan en çok iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max etkileniyor. Bununla birlikte bazı iPhone X ve iPhone XS kullanıcıları da aynı sorunu yaşıyorlar. Bazı kullanıcılar, ekranın yeşil hale gelmesi sorununun sadece Koyu Mod ve Night Shift işlevleri açık olduğunda veya karanlık bir ortama girdiklerinde yaşandığını söylüyorlar.

Sorundan etkilenenler, problemin iOS 13.4 yayınlandıktan sonra ortaya çıktığını dile getiriyorlar. Buna karşın bazı kullanıcılar, iOS 13.5'e yükselttikten sonra sorunu fark ettiklerini söylüyorlar. En az bir kullanıcı ise iOS 13.5.5 betaya yükselttikten sonra sorunun ortadan kalktığını söylüyor.

Şikayetler, sorunun yazılım tabanlı olabileceğine işaret ediyor. Apple'dan sorunla ilgili bir açıklama bekleniyor.

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