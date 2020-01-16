Bazı iPhone 12'lerin RAM Miktarı Şaşırtabilir!

Yeni bir rapor, bütün iPhone 12'ler olmasa da bazı modellerin bolca RAM ile geleceğini iddia ediyor!

Bazı iPhone 12'ler 6GB RAM ile Gelebilir

Beklenen iPhone 12 serisinin çok güçlü olacağından şüphemiz yok. Yeni bir bilgiye göre ise bazı iPhone modelleri, diğerlerinden daha çok RAM'e sahip olabilir.

UBS'den iki analist Timothy Arcuri ve Munjal Shah'a göre 6,7 inç boyutundaki iPhone 12 (muhtemelen iPhone 12 Pro Max) adıyla gelecek) ve 6,1 inç modeller (muhtemelen iPhone 12 Pro) 6GB RAM ile gelecekler. Böylece iPhone 11 Pro ve iPhone Pro Max'ın RAM miktarı yüzde 50 artmış olacak. Yükselen RAM miktarı, fotoğraf işleme, video işleme ve oyunlar için hissedilir ölçüde performans artışı sağlayabilir.

Diğer iki model ise bu kadar şanslı görünmüyor. Analistlere göre 6,1 inç ve 5,4 inç model sadece 4GB RAM'e sahip olacak. Giriş seviyesi iPhone 11'de de 4GB RAM olduğundan bu modellerin RAM alanında yükseltilmeyeceği anlaşılıyor.

Bu RAM miktarları şimdilik dedikodu olsalar da, benzer iddiaları daha önce de duymuştuk. Bu yüzden rapor doğru söylüyor olabilir.

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