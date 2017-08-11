"Bazı Modern Arabalar; İlk iPhone Kadar Güvensiz"
Modern zamanların modern bir arabasına sahip olsanız bile, o araba aslında ilk iPhone kadar güvensiz olabilir. İşte bunun kanıtı!
10 sene öncesinde, ilk iPhone ortaya çıkmış ve mobil piyasayı baştan aşağıya değiştirmişti. Ama bir kusuru vardı. Telefonun içindeki Infineon çipinde (bütün radyoları kontrol eden kısım) güvenlik açığı vardı ve bu yüzden o zamanki özel mobil operatörü AT&T dışında ağlara bağlanacak şekilde hack'lenebiliyordu. Daha ileriye gittiğimizde ise, aynı çipin 2011 ve 2015 yılları arasında üretilen bazı Nissan Leaf'lerde de bulunduğu dikkat çekiyor.
Böyle çipler genelde farklı piyasalarda farklı cihazlarda kullanılır ama asıl sorun, aynı güvenlik açığına sahip çipin bunca sene sonra modern bir arabada da bulunması. Bu soruna sahip olan araba sadece Leaf değil; bazı BMW'lerin ve Ford'ların da, birisinin belleğe uzaktan erişmesini ve kontrol etmesini sağlayan aynı güvenlik sorunlu silikonu kullandığı ortaya çıktı. Yakın zamandaki Def Con'da, McAfee araştırmacıları Mickey Shkatov, Jesse Michael ve Oleksandr Bazhaniuk çipin arabaya fidye zararlısı göndermek için kullanılabileceği konusunda uyardı.
Neyse ki 2011'de Infineon'u satın alan Intel ve Nissan, sorunu tanımlayıp çözmek için birlikte çalıştıkları ortaya çıkmış durumda. Ayrıca Nissan, BMW ve Ford, etkilenen modemleri onarmak veya devre dışı bırakmak için sistem güncellemeleri çıkartmış durumda.
Ama tüm bunlar, sorunu kökten çözmüyor. Bu ve benzeri çipler, aklımıza gelmeyen cihazlarda bile güvenlik açığı oluşturmaya devam ediyorve şimdilik tek yapabileceğimiz, üreticilerinin hatayı düzeltmesi...
H. Hüseyin Öztürk
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