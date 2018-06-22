Bazı Oyunlardan İzleme Yazılımı Çıktı!
Bazı popüler oyunlardan, oyun oynamazken PC'de yaptıklarınızı izleyen bir yazılım çıktı!
Birçok PC oyununun siz oyun oynamazken internette ne yaptığınızı izlediği ortaya çıktı. Reddit'teki konu başlığına göre sizi izleyen oyunlar arasında Civilization VI, Elder Scrolls Online, Kerbal Space Program ve Hunt: Showdown and Warhammer: Vermentide II bulunuyor.
Aslında yazılımın amacı, oynadığınız oyunla ilgili bir reklam kampanyasına bakıp bakmadığınızı anlamak ve bu kampanyanın oyunu satın almanızı sağlayıp sağlamadığını ortaya çıkarmak. Yazılımın bunu anlamakta son derece başarılı olduğu, yüzde 98'in üzerinde isabet kaydettiği söyleniyor.
Red Shell adlı yazılımın web sitesi, geliştiricilere yazdığı notta şunları söylüyor: "Topladığımız tüm veri sizindir. Biz bu verileri sadece nitelendirme için kullanıyoruz. Hiçbir veriyi bütünleştirmiyor, dağıtmıyor veya satmıyoruz." Bir başka satırda ise yazılımın oyunculardan "kişisel veri toplamadığı" söyleniyor ve sadece web tarayıcısı / bilgisayar hakkında veri toplandığı belirtiliyor.
Listede bulunan çoğu oyun geliştiricisi, Red Shell'i oyunlarından kaldıracağını söyledi ve Red Shell'in bir casus yazılım olmadığını, reklam analizi yazılımı olduğunu söyledi. Reddit'e göre 50'nin üzerinde oyun, bu yazılımı kullanıyor. Benzer bir takibin aslında tüm web siteleri tarafından, bilgisayarımıza yerleştirilen cookie yoluyla yapıldığını biliyoruz. Ancak bilgimiz dahilinde olmadan yapılan bu tür bir izleme, bizce oldukça endişe verici.
Zeynel A. Öztürk
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