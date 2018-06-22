Bazı Oyunlardan İzleme Yazılımı Çıktı!

Bazı popüler oyunlardan, oyun oynamazken PC'de yaptıklarınızı izleyen bir yazılım çıktı!

Bazı Oyunlardan İzleme Yazılımı Çıktı!

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