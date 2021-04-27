Bebekler Diş Çıkarma Döneminde Nasıl Rahatlatılabilir?

Bebeğinizin diş çıkardığını nasıl anlarsınız? Bu dönemde bebekler hangi yöntemler ile rahatlatılabilir? Anne ve babalar bu zorlu süreçte neler yapmalılar? İşte bu soruların cevabı...