Bebeklere COVID-19 Aşısı Yapılacak mı? İlk Adım Atıldı!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, beş yaş ve üstü çocuklara COVID-19 aşısı için yeşil ışık yakmasından bu yana üç haftadan kısa bir süre geçti. Ve şimdiden 2,6 milyondan fazla çocuk aşı oldu. ABD'de aşı olmasına izin verilmeyen çok küçük bir yaş grubu kaldı ve bunun da bir süre sonra değişeceği düşünülüyor.
Business Insider'a bir açıklama yapan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve ABD Başkanı'nın Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci, önümüzdeki baharda artık aşı yaşının altı aylık bebeklere kadar düşeceğini beklediğini söyledi. Ancak bu konuda bir garanti olmadığını da sözlerine ekledi.
ABD'de şu anda mevcut olan üç aşı da yetişkinlerde klinik deneylerden geçmiş olsa da, çocukların vücutları, özellikle beyinleri ve bağışıklık sistemleri, yetişkinlerden birkaç önemli yönden farklılık gösteriyor. Bu fark, özellikle, kendi bağışıklıklarını güçlendirmek için genellikle hala annelerinin bağışıklık sistemlerine bağımlı olan yeni yürümeye başlayan çocuklar ve bebekler için geçerli. Aslında, fetüslerin ve sütten kesilmemiş bebeklerin annelerinin bağışıklık aşılarından faydalandığına dair de bir miktar kanıt bulunuyor.
Bu nedenle, herhangi bir potansiyel aşının, yaygın olarak kullanılabilir hale gelmeden önce bu genç grupta kapsamlı bir şekilde test edilmesi çok önemli. Pfizer'in bu konuda avantajı var: mRNA aşısı ülke genelinde küçük çocuklar üzerinde deneniyor ve yerel araştırmacılara göre "oldukça olumlu" sonuçlar elde ediliyor. Moderna'nın aşısı biraz sonra gelebilir, zira altı yaşındaki çocuklar için ülke çapında bir klinik denemeyi daha yeni başlattılar. Johnson and Johnson, Şubat ayından bu yana bu yaş grubu üzerinde klinik deneyler yürütmeyi planlıyordu ancak yasal gecikmelerden dolayı henüz buna başlayamadı.
Küçük çocuklarda COVID-19 enfeksiyonunun etkileri genellikle daha az şiddetli olmakla birlikte, hala ölümcül olma riski bulunuyor. Örneğin, bir tahmine göre, hastalığa yakalanan her 1.000 çocuktan birinde çok sistemli inflamatuar sendrom (MIS-C) adı verilen, tam olarak anlaşılamayan ve potansiyel olarak ölümcül bir sendrom ortaya çıkabiliyor.
Uzmanlar, denemelerin başarılı olacağını umuyor. Eğer başarı sağlanırsa, 6 ayın üzerindeki bebekler Nisan 2022 sonuna doğru aşılanmaya başlayabilir.
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