Bebeklere Özel: Bblüv Trimö Pilli Tırnak Törpüsü İncelemesi

Bugün bebekleri için her zaman daha iyisini isteyen ebeveynlere özel bir ürünle karşınızdayız. Bugünkü inceleme konumuz, tamamen bebekli ailelere özel.
Bblüv markasının daha önce farklı ürünlerini de incelemiştik. Bunlardan Bblüv Püre isimli cihaz ev ve odalar için bir hava temizleyicisi olurken, Bblüv Üvi ise 4'ü 1 arada UV portatif sterilazatör olarak karşımıza çıkmıştı. Bu defaki cihaz ise bebekler için bir pilli tırnak törpüsü.
Tırnak törpüsü deyip geçmemek lazım, zira bunun çilesini en çok bebekli aileler bilirler. Bebeklerin tırnakları birazcık uzadığında bile, jilet etkisi yaratabilir ve bu nedenle elleri sürekli yüzünde olan bebeklerin farkında olmadan kendilerine zarar vermesi işten bile değil. O nedenle bebeklerin tırnakları her zaman pürüzsüz olmalı. Ancak konu bebek olduğunda elbette tırnak bakımını yapmak pek sanıldığı kadar kolay değil. Öte yandan tırnak makası ile kesmek daha büyük sorunlara neden olabiliyor. Özellikle çocuğunuz biraz hareketli ise, o eller sürekli kıpır kıpır ve hareket halinde.
Sırf bu nedenle bebeklerin tırnaklarının nasıl kolay ve zahmetsiz kesilebileceği için makaleler var. Önce ortamı hazırlamak gerekiyor ve hatta tırnakların yumuşaması için banyo sonrası hedefleniyor. Doğru ve kanamasız bir kesim için bebeğinin tırnaklarını uykuda kesmek çok kullanılan bir yöntemken, bebeği oyalamak için birinden yardım istemek de sıkça tercih ediliyor. Fakat Bblüv Trimö tüm bunları sona erdirecek tipte bir cihaz oluyor.
Bblüv Trimö, dediğimiz gibi pilli bir tırnak törpüsü. Her ne kadar bebeklere özel demiş olsak da aslında 0 ila 12 yaş arası bebek ve çocuklarda kullanılabiliyor. Kutu içeriğinde 4 farklı törpü başlığı bulunduran cihaz, bu diskler ile farklı ay ve yaş gruplarına uygun. Bu disklerin yüzey sertliği de elbette gruplarına göre ayarlanmış. Böylece 0 – 3 ay, 3 – 6 ay, 6 – 12 ay arasındaki bebekler ve 1 yaşın üzerindeki çocuklar için kullanılabiliyor ve etkili. Hatta daha da ötesi, pratik kullanımı neticesinde ebeveynler tarafından kendi tırnaklarını düzeltmede de kullanılabilir.
Cihazın 2 hız kademesi bulunuyor. Kademeler arasında cihazın üzerindeki anahtar aracılığıyla geçebiliyorsunuz. Kullanımı oldukça kolay olduğu kadar, son derece sessiz çalıştığını da söyleyelim. Cihazın tasarımı ise elde kaymayı önleyen ergonomik bir yapıyı gözetiyor.
Bir taşıma çantasıyla beraber gelen Bblüv Trimö'nün pilini de hemen arkasındaki kapağı açarak değiştirebiliyorsunuz. Cihaz, tek kalem pil ile çalışıyor ve fazla güç harcamadığından dolayı uzun bir kullanım süresi sağlıyor. Bebeklerin tırnakları yumuşak olduğundan, disklerin yüzeyleri çabuk aşınmıyor ve pil ömrü kadar törpü başlıklarıyla da uzun kullanım sağlanıyor. Uçlar tükendiğinde ise yedek uç satın alabiliyorsunuz. Fiyatları da yüksek değil; 3'lü set halinde satılıyorlar ve her kit 50 TL şeklinde.
Sonuç
Bblüv Trimö, açıkçası gayet pratik bir cihaz olmuş. Özellikle tırnak kesimiyle başı dertte olan ebeveynlerin sancısını dindirecektir diye düşünüyoruz. Bu cihazı sürekli kullanarak bebeklerin tırnaklarını her zaman istenen uzunlukta tutabilir ve kenarlarının pürüzsüz olmasını sağlayabilirsiniz. Bu anlamda işini gayet iyi yapan bir cihaz. Fiyatı ise 450 TL civarında. Biraz daha ucuz olsa çok daha iyi olurmuş demek mümkün.
CHIP Online Notu: %90
+ Pratik kullanım
+ Nazik ve ağrısız
+ Son derece sessiz
+ 4 disk dahil
+ Ergonomik tasarım
+ Uzun ömürlü
- Fiyat biraz daha uygun olsa şahane olurmuş
Bblüv Trimö Teknik Özellikleri
- Yaş 0 – 12
- Disk 4 adet
- Boyutlar 11.9 x 4.8 x 3.3 cm
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