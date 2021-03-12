Bebekli Ailelere Özel: bblüv Üvi İncelemesi

Özellikle COVID-19 pandemisi ile beraber hayatımızdaki birtakım alışkanlıklar kuşkusuz değişti. Maske takmanın gayet normal olduğu günümüzde, temizlik ve hijyenin de virüslerden korunmadaki önemini tekrar hatırladık ve bu doğrultuda ultraviyole sterilizatörleri daha fazla yerde görmeye başladık. Hatta bu süreçte insanlar kompakt boyutta olanları satın alarak evlerinde de kullanmaya başladılar. Elbette mikrop ve virüslerden korunma yolu olan UV teknolojisi kullanılan yeni bir yöntem değil. Ancak artık daha yaygın olarak kullanılıyor ve COVID-19 sebebi ile tekrar hatırladığımız hijyen farkındalığı neticesinde tercih ediliyor. Peki, küçük çocukları olan ve bebekli aileler bu hijyeni nasıl sağlayabilir ve emzik ile biberon temizliğini nasıl yapabilirler? Bugün yakından bakacağımız bblüv Üvi de, bu teknolojiyi bebeklerin hijyeni için uygulayan bir cihaz oluyor.
bblüv Üvi Özellikleri Neler, Nasıl Kullanılır?
bblüv Üvi, ultraviyole ışınlarıyla steril etme özelliğine sahip portatif bir cihaz. Kullanımı oldukça basit. İçinde bir biberon emziğinin gireceği kadar bir hazne, üzerinde bir tuş ve kapağın altında da UV LED'ler yer alıyor. Cihazın alttaki kapağını çevirerek açıyor, buraya temizlemek istediğiniz biberon emziğini yerleştiriyorsunuz. Kapattıktan sonra da üzerindeki güç düğmesine 3 saniye kadar basıyorsunuz. Bu sırada cihazın üzerindeki LED'in yanıp sönmeye başladığını göreceksiniz. Bu, cihazın güvenlik moduna geçtiğini gösteriyor; tuşa bir kez daha bastığınızda UV ışığı yanıyor ve sterilizasyon işlemi böylece başlıyor.
Cihazdaki güvenlik modu, cihazın tuşa bir kez daha basıldığında UV ışını yaymaya başlayacağına ve bu süreçte kapağın kapalı olması gerektiğine dair bir işaret. Biliyorsunuz, UV ışınlarına direkt olarak temas edilmemesi gerekiyor. Bu nedenle de şirketin böyle bir güvenlik yöntemine gitmiş olması sevindirici. Elbette kapak açıkken de tuşa basmamak gerekiyor. Öte yandan cihazın yeşil renkli haznesinin de, ultraviyole ışınlarına dayanıklı morötesi radyasyonu engelleyen ABS malzemeden üretildiğini söyleyelim.
Emzik Sterilizasyonu Nasıl Yapılır?
bblüv Üvi, özellikle bebekli ailelerin çok güvenerek kullanacağı bir ürün olacaktır. Ultraviyole ışınları virüs ve bakterilere karşı etkisi kanıtlanmış bir yöntem olarak kullanılırken, bblüv Üvi de mikropların, virüslerin ve bakterilen yüzde 99.9'a kadar yok edilmesini garanti ediyor. Hazneye koyacağınız bir emziği 3 dakika kadar beklettikten sonra güvenle kullanabiliyorsunuz. Ancak şirket, art arda 2 kez sterilizasyon işlemi yapmanızı tavsiye ediyor ki zaten içini rahatlatmak isteyen ebeveynler de bu yolu tercih edeceklerdir kuşkusuz.
bblüv Üvi'yi biberon başlıkları ve emzikleri sterilize etmekte kullanabileceğiniz gibi, elbette bebeğinizin ağzına götürdüğü ve bu hazneye sığacak diğer ürünleri sterilize etmekte de kullanabilirsiniz. Haznenin genişliği 45 mm kadar. Evet, biraz küçük. Cihazın sağladığı faydaya bakarak, keşke bu alan daha geniş olsaydı diye düşünmekte haklı olabilirsiniz tabii ki. Bu arada bblüv Üvi ile biberon sterilizasyonu yapabildiğinizi de söyleyelim. Haznenin alt kapağını açtıktan sonra biberonun üzerine yerleştirerek biberonun içini de bu yolla sterileze edebilirsiniz, fakat cihaz her biberon ile uyumlu mu, bunu açıkçası bilmiyoruz; denemek lazım.
bblüv Üvi, 2 adet AAA kalem pil ile çalışıyor. Böylece pili bitmeden uzun süre kullanabileceğiniz bir cihaz. Ayrıca kompakt ve portatif olması da onu sürekli yanınızda taşıyabileceğiniz anlamına geliyor. Cihazı çantanıza atıp bebeğinizle dışarıda olduğunuzda da biberonu veya emziğini ona vermeden hızlıca steril edebiliyorsunuz.
Sonuç
Sonuç olarak bblüv Üvi, oldukça faydalı bir ürün. UV ışın yöntemi, steril yöntemleri arasında buharlı sterilizatörlere göre güçlü bir alternatif oluyor. Bebekli ailelerin yakından incelemelerinde fayda görüyoruz. bblüv Üvi'nin fiyatı nın ise 299 TL dolaylarında olduğunu söyleyelim.
CHIP Online Notu: %90
+ Kısa sürede etkili sterilizasyon
+ Pratik kullanım
+ Güvenlik önlemi
+ Biberon sterilizasyonu ekstrası
- Haznesi biraz küçük
Kimler bblüv Üvi Almalı?
bblüv Üvi'yi özellikle emzik ve biberon kullanan bebek sahibi ebeveynler tercih edecekken, ayrıca küçük eşyaların sterilizasyonu için bu tip bir cihaz arayanlar da değerlendirilebilirler.
bblüv Üvi Alternatifleri Neler?
bblüv Üvi'ye alternatif olarak farklı ürünler de bulunuyor. Bunlardan biri de 59S S6 Ultraviyole modeli.
bblüv Üvi Teknik Özellikler
- Güç Tüketimi 1W
- UV Gücü ? 500µw / cm2
- Ozon Yoğunluğu 0.01ppm? O3? 0.05ppm
- UV Ampul Ömrü Yaklaşık 2.000 saat
- Boyutlar 8.1 x 8.1 x 9.1 cm
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın