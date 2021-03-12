Bebekli Ailelere Özel: bblüv Üvi İncelemesi

Küçük çocukları olan ve bebekli aileler biberon ve emzik temizliğini nasıl yapmalı? Biberon ve emzik temizliği dendiğinde akla gelen tencere ile steril etme çağı çoktan geride kalmışken, yeni ultraviyole yöntemi ile hijyen sağlayan bblüv Üvi'yi inceledik.

12 Mart 2021 20:00

Ercan Uğurlu